Frumusețile de altădată. Cele mai fermecătoare femei din toate timpurile

Nu aveau dimenisiuni de model 90-60-90, pielea bronzată, sau buzele voluminoase și, cu toate acestea, au rămas în istorie drept cele mai atrăgătoare femei din lume.

Pentru ele frumusețea nu a fost reprezentată niciodată de un tipar căruia trebuiau să i se potrivească perfect, ci au fost naturale, diferite și chiar aceste trăsături nemaivăzute le-au făcut celebre. Ele sînt frumoasele de altădată, femei care au știut să combine perfect talentul cu atitudinea și cu atuurile fizice pentru o carieră de succes și un nume care încă este pe buzele multor oameni.Actrița americană era de o frumusețe rară, cu ochii mari și migdalați, buze conturate și o coafură imepcabilă. A devenit cunoscută pentru rolurile sale din filmele „Miracle on 34th Street”, „Splendor in the Grass”, „Rebel Without a Cause”, „The Searchers” și „West Side Story”, însă a avut parte de o moarte subită. În condiții misterioase, frumoasa în vîrstă de 43 de ani a decedat după ce a căzut de pe un iaht și s-a înecat.Ea a fost o actriță italiană de film cu o privire care pur și simplu te amețea. O blondă zveltă cu ochii verzi căreia puțini bărbați i-au putut rezista. Era Marilyn Monroe a italienilor, așa că înfățișarea a ajutat-o enorm în carieră, mai ales pentru primul său rol în comedia „How to Murder Your Wife” (1965).Ea este o actriță din Marea Britanie care a ajuns la venerabila vîrstă de 81 de ani. Atît de frumoasă, dar și cu un talent nativ, trăsături care au ajutat-o să cucerească chiar și un premiu Oscar pentru rolul său din muzicalul „Mary Poppins”. A devenit celebră după ce a jucat în piese de teatru pe Broadway, cum ar fi „My Fair Lady”, „Camelot”, şi în filme muzicale ca „Mary Poppins”(1964) şi „Sunetul muzicii”(1965) și se află în topul celor mai emblematice femei din toate timpurile.Ea însăși este o legendă. La cît era de frumoasă, nu e de mirare că bărbații făceau coadă la ușa sa. A trecut prin 8 căsnicii cu 7 soți, cu unul dintre ei chiar a decis să se căsătorească pentru a doua oară, cu Richard Burton. O actriță desăvîrșită, cu un farmec aparte, memorabilă pentru rolul Cleopatrei, cea mai frumoas și puternică regină a Egiptului, viața lui Elizabeth a fost atît de tumultoasă, încît ar putea fi subiectul unui film interesant. Pînă atunci, rămîne, ca și personajele în pielea cărora s-a transpus, una dintre cele mai fermecătoare femei din lume.O englezoaică cu o privire pătrunzătoare care a rămas în amintirea publicului pentru un rol memorabil – Scarlett O’Hara din „Pe aripile vîntului”. Pentru această interpretare a cîștigat chiar și două premii Oscar. Deși era una dintre cele mai memorabile femei din lumea cinematografiei, pentru ea frumusețea a fost o piedică, de multe ori simțindu-se limitată din cauza aspectului fizic plăcut care, parcă o împiedica să fie luată în serios în carieră.Cea mai apreciată Primă Doamnă din istoria Statelor Unite ale Americii. Prin prezența sa impunătoare, dar și datorită alegerilor vestimentare inedite pentru care acum este un model de urmat pentru alte soții de președinți, ea a rămas în memoria colectivă drept una dintre cele mai elegante și rafinate femei.O actriță americană cu destin regal. Frumoasa Grace a devenit Prințesă de Monaco, după ce s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco, căci frumusețea sa trebuia admirată de un popor întreg. Chiar dacă a murit acum mai bine de 30 de ani, încă este un reper de frumusețe, eleganță și bun-gust pentru o mulțime de femei, fie ele vedete sau niște necunoscute.O altă italiancă care a cucerit marile ecrane cu frumusețea sa, dar și lumea artei cu o carieră fertilă în fotografie și sculptură. Este cunoscută pentru rolul din filmul de aventuri „Fanfan la tulipe”, dar mai ales pentru ochii mari și migdalați.Ea as fost un sex-simbol al secolului XX și încă reprezintă etalonul pentru femeia puternică, curajoasă și senzuală, cu un chip de înger și forme voluptoase, voce impresionantă și talent actoricesc. Marilyn a început să devină cunoscută pentru talentul ei de comediat, ajutată fiind şi de remarcabila ei prezenţă scenică.Italia a dat multe femei frumoase, căci Sophia Loren întregește topul celor mai fermecătoare apariții din istoria recentă a cinematografiei. Acum are 82 de ani și este doar o umbră a frumoasei actrițe de altădată, cu o prezență impunătoare.Memorabila Audrey, actrița cu cei mai frumoși și expresivi ochi din lume, cu părul negru ca abanosul și cu cel mai fotogenic chip. Cunoscută pentru rolul din filmul „Mic dejun la Tiffany”, Audrey s-a făcut remarcată și pentru stilul vestimentar aristocrat și este considerată şi în prezent un model de frumuseţe şi eleganţă.