Femeia care îmbătrînește de opt ori mai repede decît oamenii obișnuiți

Tiffany Wedekind suferă de o boală rară care afectează o persoană din 50 de milioane de oameni.

Și, deși șansele nu erau de partea ei, femeia a reușit să ajungă la o vîrstă mai înaintată decît estimarea oricărui doctor.Acum, la 41 de ani, ea este cea mai în vîrstă persoană în viață care se confruntă cu progerie, boală făcută cunoscută și sub numele de sindromul "Benjamin Button", după numele unei cărți și a unui film cu Brad Pitt, din 2008. Tiffany, care care trăiește în Columbus, Ohio, a fost diagnosticată cu progerie (îmbătrînire prematură) și este este considerată un caz „remarcabil”, deoarece copiii sînt de obicei diagnosticați cu progeria în primii doi ani de viață și tind să nu trăiască după vîrsta de 12 ani.Un copil din 50 de milioane este diagnosticat cu această boală, în întreaga lume. În ultimii 20 de ani, 156 de pacienți au fost identificați cu acest sindrom. Tiffany suferă de carii dentare, căderea părului și probleme de inimă, datorate bolii, avînd puțin peste 1,36 metri înălțime și o greutate de 26 de kilograme. Fratele ei, Ciad, a murit din cauza acestei boli, acum șapte ani, la vîrsta de 39 de ani, iar acuma familia sa se teme că o vor pierde și pe ea.„Cînd fratele meu a murit, mi-a deschis ochii referitor la ce ar putea să fie restul vieții mele. Nu las boala mea să mă definească, nu asta sînt eu, ci doar s-a întîmplat să trăiesc cu asta, ceea ce mă face specială într-un fel”, a declarat Tiffany Wedekind, citată de dailymail.co.uk. Cu toate acestea, cazul nu este complet clarificat, din punct de vedere medical, pentru că mama sa, Linda (70 de ani), este purtătoarea bolii și cea care a transmis gena copiilor săi, dar cu toate acestea nu prezintă simptome, ceea ce o face din punct de vedere medical ca fiind unul dintre cei mai vechi cunoscuți oameni vii cu progeria.Dr. Kim McBride, genetician clinic care lucrează la Spitalul de Copii Nationwide din Columbus, a făcut referire la cazul doamnei Tiffany Wedekind ca fiind extrem de rar. Ea s-a întîlnit, pentru prima oară, cu Tiffany și Ciad, în urmă cu 10 ani, și i-a pus în contact cu cercetătorii, pentru a le fi investiga genele în continuare.„Persoanele cu formă tipică de progerie trăiesc o viață foarte scurtă, mulți dintre ei murind în adolescență, de aceea vîrsta doamnei Wedekind este remarcabilă”, a spus ea. Copiii cu progeria apar, în general, normali la naștere, dar în primul lor an, apar semne și simptome, cum ar fi creșterea lentă și căderea părului. În ciuda faptului că Tiffany și Chad au observat o diferență de înălțime față de cei din jur care creșteau, nu au acordat prea multă atenție decît după mult timp.„Știam că eram diferită, dar nu mi-a păsat, voiam doar să fiu eu însumi”, a motivat Tiffany, întîrzierea cu care a mers la medic. Abia după ce fratele său, Chad, a început să aibă probleme cardiovasculare și a suferit o fractură de femur, specialiștii i-au pus sub observație. „Nu s-a întîmplat nimic pînă cînd fratele meu a început să aibă complicații reale și apoi au început să-și dea seama ce se întîmplă. Eu nu aveam complicații, în afară de căderea dinților mei.