Facebook a șters mii de aplicații de pe platforma sa, după scandalul privind Cambrige Analytica
22 septembrie 2019, 14:32

Compania Facebook Inc a informat că a suspendat zeci de mii de aplicaţii de pe platforma sa socială, ca parte a măsurilor luate în urma scandalului privind Cambridge Analytica.

Aplicaţiile suspendate sînt asociate cu aproximativ 400 de dezvoltatori, a informat Facebook, adăugînd că acest lucru nu este neapărat un indiciu că aplicaţiile respective reprezentau o ameninţare pentru utilizatori.

„Facem progres. Nu vom reuşi să eliminăm tot, iar unele dintre lucrurile pe care le vom şterge va fi cu ajutorul altor entităţi din afara Facebook”, a informat compania într-un comunicat.

În luna iulie, Federal Trade Commission (FTC) a aprobat o amendă de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, după investigaţia efectuată în privinţa modului în care compania a gestionat datele utilizatorilor.

Cambridge Analytica, o companie specializată în analizarea datelor online implicată în campania preşedintelui SUA Donald Trump şi în cea pro-Brexit, a exploatat în scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetăţeni americani în ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „război psihologic”. Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, care a fost deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi care a fost condusă de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale.