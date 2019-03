Explicația pentru ghețarii verzi din Antarctica

Din filme, desene animate și poze, probabil ești obișnuit ca ghețarii să fie albi – sau în cel mai rău caz, ușor albaștri. Mai puțin cunoscut este faptul că există și ghețari verzi precum smaraldul.

Din anii 1960 pînă acum, marinarii și exploratorii au privit curioși acești ghețari care par să fie făcuți din smarald sau jad, care plutesc liniștiți în Antarctica. Pentru prima oară, oamenii de știință ar putea veni cu o explicație plauzibilă pentru ghețarii verzi.Un studiu arată că ghețarii ar putea fi verzi din cauza oxizilor de fier aduși de pe continentul Antarcticii. Astfel, ghețarii aceștia ar servi practic drept un nutrient de bază pentru viața marină. „E ca și cum ai duce un pachet la oficiul poștal”, a zis autorul șef al studiului, Stephen Warren, de la University of Washington. „Ghețarul poate transporta acest fier către ocean foarte departe, apoi să îl topească și să îl transfere către fitoplanctonul care îl poate folosi drept nutrient. Mereu am crezut că ghețarii verzi erau doar o curiozitate exotică, dar acum credem că ar putea fi de fapt importanți”.Warren a început să studieze fenomenul în 1988. La început, ce l-a frapat nu a fost neapărat culoarea ghețarilor, ci densitatea lor. Spre deosebire de majoritatea ghețarilor, care sînt formați din zăpadă presată, cei verzi păreau să nu aibă goluri de aer în ei. „Gheața nu avea bule”, a zis Warren. „Era evident că nu era gheață de ghețar obișnuită”.Prin anii 1980, Warren și echipa sa au bănuit că verdele putea veni de la animalele și plantele marine moarte și dizolvate în apă. Acest amalgam de materie organică ar fi avut culoare galbenă – iar dacă ajungea să fie captivă în ghețarii albaștri, culoarea finală era verde. Doar că apoi, cercetătorii au descoperit că nu exista materie organică în gheață – deci care era motivul?Concluzia la care au ajuns Warren și ceilalți oameni de știință din echipă, după decenii de cercetare, implică oxizii de fier. Acești compuși au o culoare pămîntie și se găsesc în rocile de pe continentul Antarcticii. Pe măsură ce ghețarii plutesc spre țărm, ei sfărîmă rocile cu oxizi și le transformă în pudră. La rîndul său, pudra poate ajunge ușor în apă. Acolo, oxizii de fier sînt prinși sub banchizele de gheață și sînt încorporați în viața marină. Rezultatul? Ghețari verzi, precum niște nestemate.