Europa, tot mai dependentă de gazele ruseşti

Exporturile de gaze naturale ruseşti spre Europa au stabilit un nou record în 2018, în pofida tensiunilor diplomatice şi a dorinţei Uniunii Europene de a-şi reduce dependenţa de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom,

Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anunţat că în 2018 grupul şi-a majorat producţia de gaze naturale cu 5,4% pînă la 497,6 miliarde metri cubi în timp ce exporturile spre Europa şi Turcia au crescut cu 3,4% pînă la 201 miliarde metri cubi.În 2017, Gazprom a livrat Europei o cantitate de 194,4 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 8,4% mai mult decît în 2016.Exporturile de gaze naturale ruseşti spre Europa au stabilit un nou record în 2018, în pofida tensiunilor diplomatice şi a dorinţei Uniunii Europene de a-şi reduce dependenţa de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom,Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anunţat că în 2018 grupul şi-a majorat producţia de gaze naturale cu 5,4% pînă la 497,6 miliarde metri cubi în timp ce exporturile spre Europa şi Turcia au crescut cu 3,4% pînă la 201 miliarde metri cubi.În 2017, Gazprom a livrat Europei o cantitate de 194,4 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 8,4% mai mult decît în 2016.Gazprom, primul producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.Datele publicate în luna noiembrie arătau că Gazprom a exportat spre Romînia o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, în primele nouă luni ale acestui an, în creştere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate în perioada similară a anului trecut.