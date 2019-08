Enigma spadei înfipte într-o stîncă din Toscana

Spada înfiptă în piatră, care poate fi smulsă doar de forța unui viitor rege, nu este doar un simplu element din mitologia Regelui Arthur. Ea există cu adevărat.

Într-una dintre versiunile legendei lui Arthur, vrăjitorul Merlin profețește că doar un viitor rege va fi demn să smulgă spada. În ciuda faptului că toată floarea cavalerilor încearcă să scoată lama din stâncă, singurul care reușește este un băiat, Arthur, care se dovedește că este fiul curajosului rege Uther Pendragon. Arma cu puteri vrăjite, care îl va apăra pe viitorul rege, poartă numele de Excalibur.Acest element-cheie din mitologia Regelui Arthur nu este o invenție. O spadă înfiptă în stâncă există cu adevărat. Este drept, nu în Anglia, ci în Italia. Mai precis, în provincia Toscana.Spada din Stîncă a Sfîntului Galgano poate fi văzută astăzi la Capela din Montesiepi, situată la 33 de kilometri sud-vest de Siena.Aceasta constituie de multă vreme o mare curiozitate și o atracție pentru turiști. Din spadă se văd doar mînerul de lemn și câțiva centimetri din lama metalică.Tradiția spune că ea a fost înfiptă în piatră pe la 1180, de un cavaler italian, Galgano Guidotti, care și-a dorit să devină pustnic. Galgano a fost ulterior canonizat.Multă vreme s-a crezut că spada este un fals sau o farsă. Totuși, studii științifice făcute în anul 2001 au demonstrat că lama metalică, lungă de un metru, este cu adevărat înfiptă în stîncă, și s-a stabilit că datează din secolul XII.„Datarea metalului este un lucru destul de dificil, dar putem afirma că atât compoziția metalului cît și stilul sunt compatibile cu perioada despre care vorbește tradiția”, afirmă chimistul Luigi Garlaschelli, de la Universitatea din Pavia, întrun interviu pentru The Guardian. „Am reușit să-i contrazicem pe cei care afirmau că este un fals.Nu doar că spada datează din perioada medievală, însă analizele cu raze au dezvăluit că sub spadă se găsește o cavitate de doi metri pe unu, care ar putea fi o criptă în care s-ar putea afla un trup, probabil al lui Galgano „Pentru a afla mai multe, ar trebui să facem săpături.” Profesorul universitar Mario Moiraghi a scris o carte în care sugerează că legenda lui Arthur a fost inspirată de spada din Toscana.Cu toate acestea, Geoffrey of Monmouth a scris despre Regele Arthur, Merlin și Excalibur (numind-o Caliburnus), în a sa Historia, încheiată în 1138. În aceeași capelă se mai află două mîini mumificate, despre care testele arată că datează tot din secolul XII. Potrivit legendei, oricine încearcă să fure spada din Toscana se trezește cu mîinile tăiate.Călugării de la abația cisterciană San Galgano, explică misterul cu simplitate: „Este un simbol creștin. Spada, instrument al urii și al morții, a fost înfiptă în stâncă de Sfîntul Galgano și s-a transformat în Cruce, semnul iubirii.”Sfântul Galgano este primul sfînt catolic a cărui canonizare a fost realizată în urma unui proces minuțios de investigare săvîrșit de biserică. De aceea, cele mai multe dintre elementele vieții sale sunt cunoscute din raportul de canonizare, elaborat în 1185, la doar câțiva ani după moartea sfîntului.Sfântul Galgano s-a născut în 1148 la Chiusdino, în actuala provincie italiană Siena. Mama sa se numea Dionisia, iar tatăl, Guido sau Guidotti. Se știe că în tinerețe Galgano a fost atras de plăcerile vieții. Ca nobil, era un cavaler bine antrenat în arta războiului, dar era arogant și violent.Schimbarea radicală a lui Galgano are loc în urma unei viziuni în care îi apare Arhanghelul Mihail, el însuși un înger războinic. Apariția a avut un efect puternic asupra tânărului cavaler, care a doua zi de dimineață anunță că vrea să devină pustnic și să își dedice viața lui Dumnezeu, urmînd să trăiască într-o peșteră. Nu este de mirare că a fost ridiculizat de prieteni, iar familia a încercat din răsputeri să-l facă să renunțe la hotărîre.Într-o încercare disperată, mama lui, Dionisia, reușește să-l convingă pe tânăr ca, înainte de a începe noua viață, să îi facă o ultimă vizită logodnicei sale, pentru a-și lua rămas bun. Pe drumul către aceasta, calul s-a oprit brusc, aruncîndu-l pe Galgano din șa.Apoi, o forță nevăzută l-a ridicat în picioare pe cavaler, iar o voce îngerească i-a transmis să meargă la Montesiepi, un deal aflat în apropiere de Chiusdino.Cînd Galgano a ajuns la poalele dealului, aceeași voce i-a spus să se oprească și să privească în vârfului acestuia. Atunci, tânărul a avut o viziune a unei basilici rotunde, în care Maica Domnului și Pruncul Iisus erau înconjurați de cei doisprezece Apostoli.Apoi, vocea i-a spus să urce dealul, iar viziunea a dispărut. Când Galgano a ajuns în vârful dealului Montesiepi, a revenit cerîndu-i să se lepede de toate patimile lumești. Tînărul obiectează, spunând că așa ceva este la fel de greu pe cît ar fi să înfigi o sabie în stîncă. Și pentru a dovedi asta, Galgano își scoate spada din teacă și spre marea sa uimire, aceasta pătrunde în piatră ca în unt, înfigîndu-se până la plăsele.Sfântul Galgano a înțeles mesajul și a trăit la Montesiepi ca pustnic. La câțiva ani după ce a murit, în vîrful dealului a fost construită o capelă rotundă, având în mijloc spada sfîntului înfiptă în stîncă.