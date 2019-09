Elon Musk a vrut să cumpere un site de satiră În lume 11 septembrie 2019, 22:30

Elon Musk a scris, marți, pe Twitter, că este interesat să cumpere ”The Onion” (n.r. Ceapa), un site de satiră din Statele Unite.

Întrebat de un urmăritor pe Twitter dacă este interesat să cumpere ”The Onion”, miliardarul a răspuns cu „Mi-ar plăcea”.

Nu este prima dată cînd se vorbește despre o posibilă achiziție a publicației deținută de G/O Media de către fondatorul Tesla. Daily Beast a scris în 2018 că Musk a luat în considerare cumpărarea The Onion în 2014 și a angajat mai mulți foști angajați ai site-ului pentru a lucra la un proiect finanțat de el, Thud. Acesta crea material satiric în diferite forme, inclusiv produse și servicii false, scrie Business Insider.

Dar anul trecut, Musk a renunțat la a mai finanța acest proiect, fiind îngrijorat de modul în care proiectele Thud s-ar putea reflecta asupra imaginii sale, care a fost oricum grav afectată de scandaluri provocate de unele dintre postările sale pe Twitter, sau de interviul în timpul căruia a fost filmat în timp ce fuma marijuana.

Elon Musk a distribuit pe contul său mai multe linkuri ale unor articole de la The Onion și The Daily Beast scrie chiar că le-a trimis mail-uri editorilor publicației. Zilele trecute, Elon Musk a postat pe Twitter o fotografie cu steagulrile României și Ciadului și s-a întrebat de ce nu se vorbește mai mult despre asemănarea dintre cele două.