Donald Trump s-a răzgîndit, nu o mai critică pe Theresa May

Donald Trump a insistat că relațiile dintre SUA și Marea Britanie sînt ”speciale la cel mai înalt nivel”, la cîteva ore după ce a criticat-o pe Theresa May într-un interviu pentru The Sun, relatează BBC.

Într-o conferință de presă, alături de Theresa May, Donald Trump a spus că ”orice” se întîmplă după ce Marea Britanie părăsește UE este ”ok cu el” și că Brexitul este ”o oportunitate incredibilă”.

Trump a declarat că este de acord cu orice abordare ar avea premierul britanic în negocierile privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Trump a mai spus că May este un ”bun negociator” și că ar prefera să o aibă prieten, nu dușman.

Totodată Trump a spus că interviul publicat de The Sun, în care critica planurile premierului pentru Brexit, este ”fake news” pentru că nu a inclus și părțile bune spuse despre Theresa May. Liderul SUA a povestit că și-a cerut scuze , iar Theresa May i-a spus: ”Nu te îngrijora, e doar presa”, potrivit jurnaliștilor britanici.

Donald şi Melania Trump şi-au început vizita în Marea Britanie cu un fastuos dineu găzduit de premierul Theresa May. Preşedintele şi prima doamnă a Americii vor fi vineri seară oaspeții reginei Elisabeta a II-a la castelul Windsor.

Înainte chiar să ajungă în Marea Britanie, Trump a criticat-o pe şefa guvernului de la Londra în legătură cu planurile pentru Brexit, într-un interviu acordat tabloidului The Sun.

Preşedintele american a criticat planurile guvernului britanic legate de viitoarea relaţie dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană după Brexit. Planul pentru un Brexit “blînd” prevede crearea unei noi “zone de liber schimb pentru bunuri”, destinată să menţină schimburi comerciale “fără fricţiuni” cu cei 27 de membri ai UE.