Doi bloggeri de călătorii, arestați după ce au folosit drona în apropiere de Teheran

Cuplul, care are peste 19.000 de fani pe Instagram și-a propus să vadă lumea împreună, așa că au plecat într-o lungă călătorie. Familiile celor doi spun că totul este o neînțelegere și că aceștia nu știau legile stricte cu privire la utilizarea dronei în această țară.

Postul iranian Manoto TV a dezvăluit numele bloggerilor pe Twitter, în ciuda eforturilor diplomaților de a le proteja identitatea celor doi. O sursă a declarat pentru The Times că autoritățile iraniene au informat-o pe King că este reținută în speranța unui schimb de prizonieri.Cuplul declarase recent pe contul de socializare că doresc să își împărtășească experiența online pentru a arăta tuturor că țările cu o reputație proastă încă sunt în regulă și merită vizitate.„Cea mai mare motivație a noastră din spatele vlogg-urilor este de a inspira, sperăm, pe oricine dorește să călătorească”, au spus într-o postare pe vlogg. Cuplul locuia împreună în Cottesloe Beach, Perth, în ultimii ani mutându-se din New South Wales.Aventura lor a început pentru prima dată în vara lui 2017, după ce și-au economisit toți banii pentru a călători peste ocean într-un SUV din Australia, în Regatul Unit. Au poposit pe insule din sud-estul Asiei și s-au îndreptat spre mijlocul călătoriei lor, trecînd prin Pakistan, India și Kârgâzstan. Cuplul a ajuns în Iran pe 30 iunie, potrivit dailymail.co.ukÎntr-un mesaj video, ei au spus: „Sîntem acum în Iran și suntem cazați pe un deal frumos aici, lângă capitala Teheran. Abia am ajuns. De fapt este foarte frumos”. La un moment dat aceștia nu au mai postat pe contul de socializare niciun video, motiv pentru care internauții au început să se îngrijoreze și să le lase sute de mesaje. „Oricine ar fi îngrijorat, dar ce s-a întîmplat când s-au dus în China ??”, „Unde sunteți?”, „A trecut mai bine de o lună de când nu au mai publicat nimic”, „Ceva nu este în regulă”, sunt câteva mesaje.Familiile celor doi au fost informați că aceștia sunt ținuți prizonieri Familiile bloggerilor au declarat prin intermediul Departamentului Afacerilor Externe și Comerțului din Australia: „Familiile noastre speră să-i vadă pe Mark și Jolie în siguranță acasă cât mai curînd posibil. Nu avem alte comentarii de făcut și cerem ca media să respecte confidențialitatea noastră în acest moment dificil”, a fost mesajul acestora. Vestea arestării lor a apărut marți, în același timp în care a fost dezvăluită identitatea altei femei britanico-australiană – o academică care a studiat la Cambridge – și ea, de asemenea închisă. Femeia respectivă nu a fost încă identificată.Se crede că bloggerita King, cât și cealaltă femeie sunt ținute în prezent la închisoarea Evin din Teheran, aceeași închisoare în care mama britanico-iraniană Nazanin Zaghari-Ratcliffe a fost reținută pentru acuzații de spionaj în 2016. Australia a anunțat recent că va trimite o navă de război, un avion de supraveghere și 200 de călătorii pentru a combate agresiunea iraniană în Strîmtoarea Hormuz. Secretarul de externe al Marii Britanii, Dominic Raab, l-a convocat miercuri, 11 septembrie, pe ambasadorul Iranului la Londra pentru a-și exprima „îngrijorări serioase cu privire la numărul de cetățeni duali naționali reținuți de Iran și condițiile lor de detenție”.