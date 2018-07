Desene cu hena în loc de păr. În Rusia a fost deschis un salon destinat bolnavilor de cancer

Un salon de frumuseţe destinat femeilor care suferă de cancer a fost deschis în oraşul Perm din Rusia.

Artiştii le fac desene pe cap cu henna, clientelor care au rămas fără păr în urma procedurilor de chimioterapiei.



Una dintre clientele salonului este Anastasia Ovkinikova. Femeia spune că iniţial i-a fost greu să accepte ideea că a rămas fără podoabă capilară, dar în timp s-a obişnuit.



"După ce am făcut chimioterapie a început să-mi cadă părul. Fără să-mi fie frică m-am tuns. Ştiam că trebuie să aleg între păr şi sănătate şi am ales viaţa", a spus Anastasia Ovkinikova, clientă a salonului "Cancer Style".



Artiştii care fac aceste lucrări spun că vopseaua-pudră este absolut inofensivă.



"Nu toate femeile sînt pregătite să poarte pe timp de vara peruci. În plus, aceste doamne au schimbări hormonale. Henna le poate ajuta să-şi arate personalitatea", a spus Maria Şokhireva, artistă la salonul "Cancer Style".





Salonul numit "Cancer Style" a fost deschis de o femeie care suferă de o boală oncologică.

Ea spune că lucra în calitate de şofer de autobuz, dar şi-a pierdut postul de muncă după ce a aflat că s-a îmbolnăvit de cancer.

Acum, acest centru de înfrumuseţare este sursa ei de venit.