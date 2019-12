Descoperire în Marea Mediterană: o epavă romană care a eșuat acum 2000 de ani

Istoricii au motive de satisfacţie, în curînd vor primi informaţii importante graţie unei descoperiri de senzaţie.

O epavă a unui vas roman, încărcat cu amfore folosite pentru transportarea vinului şi a uleiului de măsline, a fost descoperită în estul Mării Mediterane şi este considerată cea mai mare de acest fel găsită pînă acum în zonă. Ea a fost datată de arheologi 100 î.e.n. - 100 e.n. şi clasificată ca cea mai mare ambarcaţiune din această perioadă găsită în estul Mării Mediterane.

Epava are 35 de metri lungime şi ducea 6.000 de amfore. A fost găsită la o adîncime de 60 de metri, în timpul unui studiu întreprins de-a lungul coastei insulei Kefalonia, aflată în vestul Greciei, în Marea Ionică, informează news.ro. Studiul, finanţat printr-un program al Uniunii Europene, a fost făcut de reţeaua Oceanus de la Universitatea din Patras, folosindu-se tehnici de inteligenţă artificială. Aceasta este a patra cea mai mare epavă din perioada romană găsită în Marea Mediterană şi are o "importanţă arheologică semnificativă", potrivit lui George Ferentinos de la Universitatea din Patras, care a publicat informaţii despre descoperire împreună cu nouă colegi în Journal of Archeological Science. "Cargo-ul cu amfore se află în stare bună şi epava are potenţialul de a livra multe informaţii despre rutele vaselor, comerţ, păstrarea amforelor şi construcţia navelor în perioada respectivă".

Cele mai multe dintre vasele din acea vreme aveau o lungime pe jumătatea acestuia. Ambarcaţiunea - a cărei reproducere se află în Ionian Aquarium din Lixouri (Kefalonia) - este al patrulea vas roman găsit în zonă. Potrivit arheologilor, Fiskardo - port aflat în apropierea locului în care a fost descoperită şi singurul sat al insulei care nu a fost distrus în Al Doilea Război Mondial - era o oprire importantă în rutele comerciale romane. Ferentinos a declarat pentru CNN că extragerea epavei este "foarte dificilă şi costisitoare". Astfel, cercetătorii au în plan să recupereze o amforă şi, folosind tehnicile ADN, să afle dacă a conţinut vin, ulei de măsline, nuci, grîu sau orz. Apoi, vor căuta finanţare pentru a include epava într-un circuit de scufundări. În timpul studiului realizat în 2013 şi 2014, în zonă au fost găsite şi trei epave "aproape intacte" din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.