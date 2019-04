Cutremur în Bulgaria, Rusia și Kazahstan au bătut palma, confruntări între protestatari în Albani iar ABBA revine

Cutremur în Bulgaria

Miercuri seară, la ora 17:48 a avut loc un cutremur în Bulgaria, cu magnitudinea de 2.9 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la adîncimea de 4 kilometri.

Rusia și Kazahstan vor colabora pentru dezvoltarea domeniului militar

Potrivit Institutul romîn de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului, în Romînia au avut loc 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,6 pe scara Richter numai în luna martie 2019,.Recent, pe 15 martie, la ora 18.46.32, a mai avut loc un cutremur în Bulgaria, în imediata vecinătate a orașului Varna.Seismul a avut magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter și s-a produs la adîncimea de 5 km.Potrivit INFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe din Romînia: Negru Vodă (68km), Mangalia (90km).

Preşedintele rus Vladimir Putin şi noul său omolog kazah, Kasîm-Jomart Tokaev, s-au angajat miercuri să întărească „prietenia” între cele două ţări, mai ales în domeniile militar şi nuclear, transmite AFP.

Albania: Confruntări între protestatari şi poliţie în faţa parlamentului

ABBA revine. Anunțul mult așteptat de fanii trupei suedeze

„Voi face tot posibilul pentru a întări şi mai mult potenţialul deja atins de prietenie între popoarele noastre”, a declarat Tokaev, aflat la Moscova în prima sa vizită oficială în străinătate, la două săptămîni după demisia neaşteptată a predecesorului său, Nursultan Nazarbaev.Tokaev a elogiat relaţiile „exemplare” între Rusia şi Kazahstan în vremea lui Nazarbaev, care a condus această fostă republică sovietică din Asia Centrală vreme de trei decenii.Aproximativ 2.000 de protestatari albanezi s-au înfruntat miercuri cu forţele de ordine şi au încercat să rupă cordonul de poliţie din faţa parlamentului în cursul unei manifestaţii antiguvernamentale, relatează agenţia Xinhua.Protestarii au aruncat cu petarde şi alte obiecte asupra poliţiei şi au cerut demisia premierului Edi Rama şi convocarea de alegeri anticipate.Formaţiunile politice de opoziţie conduse de Partidul Democratic îl acuză pe Rama, preşedintele Partidului Socialist, şi cabinetul său de corupţie şi de legături cu crima organizată.Reprezentanţi ai forumurilor tineretului de opoziţie au dat foc unei piramide din carton pentru a arăta în mod simbolic că sistemul „crimina” instalat de Rama a căzut.

Bjorn Ulvaeus de la ABBA a dat o veste bună fanilor. Grupul pop suedez va lansa un nou cîntec în septembrie sau octombrie, la 37 de ani de la despărțire, notează apnews.com.

Răsturnare de situaţie în cazul Boeing 737 MAX căzut în Etiopia

Ulvaeus a declarat publicației daneze Ekstra Bladet: durează foarte mult să realizăm un clip cu avaturile membrilor trupei.El a mai spus că Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Faltskog s-au reunit pentru a planifica un tur virtual cu avatare digitale și că una din cele două piese este intitulată “I Still Have Faith in You (Eu încă am încredere în tine)".

Informaţii noi extrase din cutia neagră arată că piloţii aeronavei etiopiene au respectat procedurile.

Piloţii avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines, prăbuşit luna trecută la scurt timp după decolare, au respectat ‘iniţial’ procedura de urgenţă stabilită de constructor, dar nu au reuşit să preia din nou controlul aparatului, scrie Wall Street Journal (WSJ) în ediţia de miercuri, potrivit AFP. Avionul Ethiopian Airlines s-a prăbuşit pe 10 martie, la cîteva minute de la decolarea de la Addis Abeba, provocînd decesul tuturor celor 157 de persoane aflate la bord . Accidentul, cel de-al doilea în care a fost implicat un avion Boeing 737 MAX 8 în interval de cinci luni, a dus la oprirea la sol în toată lumea a întregii flote de avioane de acest tip.