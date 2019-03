Cum un bărbat a furat 122 de milioane de dolari de la Facebook și Google

Un bărbat din Lituania a pledat vinovat la acuzațiile că a furat peste 100 de milioane de dolari de la Facebook și Google. Lituanianul a trimis mai multe facturi multinaționalelor, pe care acestea le-au achitat, fără a verifica însă sursa lor.

Evaldas Rimasauskas a trimis facturile pentru Facebook și Google între anii 2013 și 2015 și a reușit astfel să obțină 122 de milioane de dolari de la cele două companii.Lituanianul în vîrstă de 50 de ani și-a recunoscut vina și riscă o pedeapsă maximă de pînă la 30 de închisoare. Condamnarea ar putea avea loc pe 24 iulie, în New York.Potrivit procurorilor americani, Rimasauskas și mai mulți complici ai săi, ale căror nume nu au fost făcute publice, s-au dat drept comercianți de echipamente hardware din Asia și au susținut că cele două companii le datorează bani. Lituanianul a trimis mai multe e-mailuri de tip phishing reprezentanților companiilor, în care atașase facturi falsificate, contracte și scrisori care păreau să fi fost semnate de executivi ai companiilor.Pentru a încasa banii, bărbatul deschisese o firmă fantomă și un cont bancar în Letonia. Compania sa fusese înregistrată sub numele firmei taiwaneze Quanta Computer Inc., cu care Facebook și Google mai făcuseră afaceri în trecut.Astfel, lituanianul a convins Facebook să îi plătească 99 de milioane de dolari, iar Google i-a achitat 23 de milioane de dolari, bani care au fost apoi transferați spre mai multe conturi din Letonia, Cipru, Slovacia, Lituania, Ungaria și Hong Kong.Evaldas Rimasauskas a fost extrădat în SUA în 2017 și a fost de acord să returneze 49,7 milioane de dolari. Procurorii nu au aflat încă ce s-a întîmplat cu restul averii bărbatului, de aproape 75 de milioane de dolari.