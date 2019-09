Cum s-a aflat de Zona 51

Zona 51, o bază militară asociată de adepții teoriei conspirației drept locul unde guvernul american ar ascunde extratereștrii, a fost luată cu asalt în cadrul unui eveniment organizat pe Facebook.

Vineri, din cei 2 milioane de oameni care și-au anunțat prezența, au venit la baza din Nevada doar 1.500 de oameni, iar acțiunea a decurs fără evenimente majore. Iată însă cum Zona 51 a devenit reprezentativă pentru poveștile cu extratereștri.Președintele american Eisenhower a decis în 1954 demararea unui program strict secret a unui avion de recunoaștere care să zboare la mare altitudine. Zona destinată pentru desfășurarea proiectului trebuia să nu fie accesibilă curioșilor, astfel că Zona 51 s-a potrivit perfect cerințelor, relatează Business Insider.Totul a pornit în perioada războiului rece cu Uniunea Sovietică. În anii 50, avioanele americane desfășurau misiuni de recunoaștere deasupra URSS, dar nu putea zbura la altitudini mari astfel că americanii se temeau că acestea puteau fi ușor reperate și doborîte.Zona unde trebuia construit noul tip de avion de spionaj a fost apreciată ca fiind potrivită proiectului, pentru că se afla departe de zonele locuite, în deșertul Nevada, în apropierea unei vechi mine de sare. Nimeni nu știe de ce a fost botezată „Zona 51”, dar una din teorii sugerează că a fost numită așa din cauza faptului că se învecina cu zonele de test ale rachetelor nucleare din Nevada. Comisia pentru Energie atomică despărțise zonele de test în două, identificate cu numere, iar locația era deja cunoscută armatei întrucât fusese folosită în Al Doilea Război Mondial ca zonă de testare a armelor.În vara anului 1955, au fost raportate mai multe OZN-uri în apropierea Zonei 51, la momentul cînd Forțele Aeriene Americane începuseră testarea noului model de avion, U-2, care putea zbura la altitudini de peste 18 kilometri. La acea vreme, avioanele nu puteau depăși altitudinea de 6 kilometri, iar cele militare ajungeau pînă la 12 kilometri.Oricine ar fi văzut noul model de avion, nu ar fi avut idee ce este acel obiect și așa au apărut teoriile despre OZN-uri.Militarii nu au putut să spună la acel moment adevărul din cauza proiectului top-secret, așa că au afirmat că în zonă s-au petrecut „fenomene naturale” și „cercetări meteorologice la mare altitudine”.Testarea modelului ultrasecret U-2 s-a încheiat la sfârșitul anului 1950, dar și alte avioane militare au fost testate în Zona 51, precum F-117A, A-12, and TACIT BLUE.În prezent, nu se cunoaște public la ce este folosită Zona 51. Până în 2013, guvernul american nici măcar nu a recunoscut existența bazei, dar s-a aflat la momentul declasificării unor rapoarte CIA.Totuși, percepția publică despre faptul că guvernul american ar ascunde dovezi despre presupusele vizite ale extratereștrilor pe Pămînt își are originea și în localitatea Roswell, New Mexico, acum mai bine de 70 de ani.În iulie 1947, un obiect zburător confecționat dintr-o folie de metal subțire s-a prăbușit în apropierea unei ferme din Roswell, în timpul unei furtuni.Forțele Aeriene au ridicat repede rămășițele de la fața locului, pentru cercetări. Un ziar local, Roswell Daily Record, a publicat un articol despre „un disc zburător” sau „o farfurie zburătoare” găsită la fermă.Forțele Aeriene au spus că rămășițele provin de la un balon meteo. Numai că în anul 1980, un inginer specializat în fizică nucleară, Stanton Friedman, a dezvăluit că straniul balon meteo era de fapt o navă extraterestră, iar în interior s-ar fi găsit cîteva cadavre de talie mică.Forțele Aeriene au mușamalizat tot, „Un Watergate de talie cosmică” a mai spus savantul. Varianta sa a fost susținută și de alții, care au adresat cereri guvernului pe baza legii informațiilor publice, au publicat cărți sau au ținut conferințe de presă.Un congresman din New Mexico a cerut o investigație oficială, iar un raport a fost dat publicității în anul 1994.Potrivit acestuia, obiectul zburător era de fapt un balon de supraveghere ultrasecret al guvernului american, care făcea parte din „Proiectul Mogul”, care folosea baloane de mare altitudine pentru captarea undelor produse de testele nucleare din Uniunea Sovietică.Proiectul Mogul a reușit să descopere cu succes o asemenea activitate nucleară a rușilor, până să fie închis în 1950. Baloanele folosite erau din polietilenă, potrivit Times, un material necunoscut la acea vreme și care a stat la baza ridicării în atmosferă a echipamentelor meteorologice, mai târziu. Baloanele nu au fost foarte potrivite pentru supravegherea exploziilor nucleare, dar s-au dovedit foarte bune la comunicațiile radio.Pentru a ajunge la o concluzie, anchetatorii au intervievat oamenii care au lucrat la Proiectul Mogul, precum și persoana care a ajutat la recuperarea rămășițelor de la Rooswell, în 1947, Jesse Marcel. La dosar s-au depus documente Air Force și fotografii, dar și declarații ale martorilor, precum și o fotografie cu balonul întreg.Cu toate acestea, 80% din americani cred și acum că guvernul ascunde dovezi ale prezenței extratereștrilor, arată un sondaj efectuat de CNN-Time.