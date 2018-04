Cum intenţionează Finlanda să-şi protejeze cetăţenii nevoiaşi

Autoritatile finlandeze nu vor prelungi programul venitului minim garantat, primul experiement de acest gen desfasurat la nivel national.

Oficial, nu exista explicatii. Neoficial, se spune insa ca proiectul nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Cu alte cuvinte, a esuat.

In urma cu aproape doi ani, 2000 de someri finlandezi, selectati aleatoriu, au inceput sa beneficieze neconditionat de un ajutor lunar in valoare de 560 de euro. Nu li se cerea nimic in schimb: nici sa isi caute de lucru, nici sa renunte la alte forme de sustinere sociala. Mai mult, daca participatii la experiment reuseau sa se angajeze sau situatia lor financiara se imbunatatea brusc, statul continua sa le acorde cele aproape 600 de euro.

Coordonatorul proiectului, Directia pentru asigurari sociale, a anuntat ca cererea de finantare a proiectului dincolo de cei doi ani prevazuti initial, a fost respinsa de guvern, iar institutiile implicate, intr-un fel sau altul, in derularea acestui program, vor cauta alte variante. Se pare ca acordarea de ajutor social va deveni nu numai conditionata, dar conditiile se vor inaspri.

Decizia cabinetului finlandez a fost vehement criticata. Seful experimentului a declarat ca doi ani reprezinta un interval nesemnficativ pentru a determina viabilitatea proiectului. "Este nevoie de mai mult timp si mai multi bani pentru a obtine rezultate corecte", a spus Olli Kangas, de la Kela - The Social Insurance Institution of Finland.

In replica, ministrul de finante al Finlandei, Petteri Orpo, a anuntat ca institutia pe care o conduce analizeaza alte proiecte pilot in domeniul asistarii sociale, inclusiv inlocuirea numeroaselor tipuri de ajutoare (in jur de 40) cu unul singur, asa numita plata unica, masura care se implementeaza, in prezent, in Marea Britanie.

Merita amintit, in context, ca prima tara din lume care a supus consultarii populare problema venitului minim garanta a fost Elvetia. In 2016, cetatenii cu drept de vot ai tarii au respins insa, prin puterea urnelro, aceasta idee. Se avea in vedere ca toate persoanele nevoiase sa primeasca lunar o suma sub salariu mediu brut (in jur de 6.000 de franci ). Pentru a face insa rost de banii necesari, se propunea majoritatea impozitelor. Elvetienii au spus nu.