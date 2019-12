Cum îmbrăcăm copilul iarna? În lume 22 decembrie 2019, 18:30

Fiind în sezonul rece, cel mai des copiii ne sînt afectați de viroze. De cele mai multe ori, virozele pot fi însă evitate dacă avem grijă de sănătatea celor mici şi dacă le oferim o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, explică doctorul pediatru Roxana Hristianovici.

„Atenţie la o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, extrem de importantă este alăptarea. Somnul de calitate este iar un factor important. Şi desigur, evitarea contactului cu persoane bolnave, evitarea spaţiilor închise, aglomerate şi a spitalelor”, spune pediatrul.

Un alt aspect foarte important este modul în care părinţii îi îmbracă pe cei mici în sezonul rece. Ideal ar fi ca aceştia să fie îmbrăcaţi în straturi, astfel încît părinţilor să le fie uşor să îi mai îmbrace sau dezbrace pe micuţi în funcţie de activitatea pe care aceştia o desfăşoară.

„Un copil care aleargă, este extrem de activ, ar trebui să aibă un strat mai puţin de haine ca adultul. În acelaşi timp, copilul care doarme are nevoie de un strat în plus de haine”, arată Roxana Hristianovici. Ea precizează că, în sezonul rece, căciula are rolul de a împiedica pierderea de căldură din corp. Totodată, fularul pus peste gură şi nas nu protejează, ci favorizează îmbolnăvirea.

Pediatrul mai spune că primul strat de haine, cel care vine în contact direct cu pielea copilului, ar trebui să fie dintr-un material cît mai natural (lînă, bumbac), astfel încît să absoarbă rapid transpiraţia.