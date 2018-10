Cum arată cel mai lung pod peste mare din lume, inaugurat astăzi (VIDEO)

Podul rutier are o lungime de 55 de kilometri şi a fost terminat în nouă ani. Lucrarea este un element cheie în infrastructura aşa-numitei Grater Bay Area, o zonă economică de 56.500 de kilometri pătraţi din sudul Chinei, ce cuprinde 11 oraşe cu o populaţie totală de 68 de milioane de oameni.

Podul permite scurtarea timpului de călătorie între Hong Kong şi zona meropolitană Pearl River Delta (Greater Bay), la doar trei ore cu maşina. Şoferii din Hong Kong au nevoie, pentru a trece podul, de un permis special.

Criticii proiectului susţin că în Hong Kong cererea pentru acest sistem de transport este redusă, iar calea ferată şi podul Shenzhen-Zhongshan, ce va fi terminat în 2024 va reduce traficul în zonă cu 25% în 20 de ani. Iar unii văd podul drept un instrument al Guvernului chinez de a-şi spori influenţa in Hong Kong, ce are un sistem judiciar independent şi o legislatură semi-democratică.

