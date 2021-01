Coronavirus: Un bărbat a locuit trei luni într-un aeroport

Un barbat a locuit timp de trei luni intr-o sectiune securizata a aeroportului O`Hare din Chicago fara sa e observat de angajati. Dupa ce a fost gasit, barbatul le-a spus politistilor ca se temea prea tare de coronavirus pentru a se intoarce acasa in Los Angeles, potrivit The Guardian.

Dupa ce a fost descoperit, Aditya Singh, barbatul in varsta de 36 de ani a fost arestat si acuzat de mai multe infractiuni, printre care intrarea intr-o zona restrictionata a aeroportului dar si furt, a raportat Chicago Tribune.

Procurorii au declarat duminica ca, potrivit politiei, barbatul a ajuns in aeroportul O`Hare cu un zbor din Los Angeles in data de 19 octombrie, cand a decis sa ramana in aeroport. Aproape trei luni mai tarziu, sambata dupa-amiaza, Singh a fost abordat de doi angajati ai United Airlines care i-au cerut permisul de acces. Singh le-ar aratat acestora o insigna de identicare care a fost data disparuta de proprietarul sau, un manager al aeroportului, la data de 26 actombrie. Dupa ce au observat acest lucru, cei doi angajati au sunat la politie iar Singh a fost luat in arest, transmite protv.md.

Potrivit declaratiilor, barbatul ar gasit insigna pe jos si ar luat-o pentru ca era prea speriat de Covid ca sa plece inapoi acasa, in Los Angeles.

Singh are o diploma de master in ospitalitate, este somer si locuieste in Orange, Los Angeles impreuna cu alti colegi de apartament.

Instanta de judecata a stabilit ca acuzatul este un pericol pentru comunitate intrucat a intrat ilegal in zona securizata a aeroportului. Cautiunea sa este de 1000 de dolari iar in cazul in care o va plati, barbatului i se va interzice accesul pe aeroport.