Codul bunelor maniere la telefon În lume 11 martie 2019, 04:30

Vorbitul la telefon are reguli stricte de bun simţ de care trebuie să ţinem cont pentru a nu uita de statutul de oameni bine crescuţi. Deşi pare banal, există un cod al bunelor maniere atunci cînd purtăm o conversaţie telefonică. Ştim cît trebuie să dureze o discuţie, ce trebuie să spunem atunci cînd apelăm pe cineva ori în ce capcane să nu cădem?



Iată cîteva sfaturi utile în cazul convoribilor la telefon:



1. Cînd sună telefonul, răspundem cel mai tîrziu după cel de-al cincilea apel.



2. De asemenea, cînd apelăm pe cineva, nu vom lăsa aparatul să sune mai mult de cinci ori decît în cazuri speciale.



3. Modul în care începe o conversaţie telefonică diferă de la o ţară la alta şi se înscrie într-un adevărat "cod". De pildă, în Germania, Franţa, Anglia, în momentul ridicării receptorului, cel solicitat îşi spune automat numele şi aşteaptă un răspuns. Cel care a sunat îşi declină numele şi el. La noi, s-a stabilit regula ca cel care sună să se prezinte, după ce, obligatoriu, a spus "Bună ziua!", "Bună seara" sau "Mă scuzaţi că vă deranjez, sînt Maria Ionescu, pot să vorbesc cu...".



4. Dacă este o conversaţie pe teme de serviciu, nu ne vom spune numai numele, ci şi profesia "Sînt inginerul Dan Ionescu şi aş dori săvorbesc cu ...". Să evităm deci situaţia extrem de neplăcută ca, nedeclinîndu-ne identitatea de la început, să fim chestionaţi "Dar cine întreabă? Să vad dacă este". Chiar dacă persoana pe care o căutăm lipseşte, nu vom scăpa de sentimentul penibil că aceasta ne evită.



5. Expresia "Alo!" trebuie să fie urmată de numele persoanei care telefonează.



6. Să precizăm că este o grosolănie ca un bărbat care cere la telefon o femeie sau o femeie care cere la telefon un bărbat să nu se prezinte soţului, respectiv soţiei acestuia.



7. Regula generală este ca cel care a sunat să pună capăt discuţiei, în afara cazului în care interlocutorul său are motive serioase s-o facă. Nu există decît puţine excepţii de la obligaţia de a saluta: apelurile de urgenţă: pompieri sau salvare.



8. De asemenea, nu este cazul se ne spunem numele cînd cerem o informaţie la un oficiu telefonic, la centrala unei instituţii, la bancă, gară, aeroport.



9. Este de dorit ca durata unei convorbiri să fie cît mai scurtă. Să nu uităm ca telefonul a fost inventat pentru transmiterea rapidă la distanţă a unui mesaj important.



10. A discuta la nesfîrşit despre cele mai banale subiecte a devenit o adevărată "boală" a zilelor noastre. Dacă avem mai multe de spus, ne fixăm o întîlnire.