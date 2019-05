Cît au cîștigat actorii din serialul "Game of Thrones"

5. Lina Khidi (Cersei Lannister) - 9 milioane de dolariLina Khidi este considerată actriță din grupa A. Potrivit unor date, acum 5 ani, actrița primea pentru un episod aproximativ 150 mii dolari, apoi cîștigurile ei au crescut la 300 mii dolari pentru un episod. În cel de-al 8-lea sezon, onorariul lui Khidi a constituit 1,2 milioane de dolari.4. Keith Harington (Jon Snow) - 12 milioane de dolariJohn Snow a devenit unul dintre personajele principale ale serialului și favoritul a milioane de fani. Actorul a început să cîștige decent abia în sezonul 5 - aproximativ 300 de mii de dolari pentru un episod. În cel de-al șaptelea sezon, onorariul său a crescut pînă la 500 mii USD pentru un episod, iar în cel de-al 8-lea sezon - la 1,2 milioane USD.3. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - 13 milioane de dolariDaenerys Targaryen, ea și Khalisi, și mama dragonilor, și distrugătoarea de lanțuri, este personajul principal al "Game of Thrones"Actrița a obținut o creștere a plății pentru un episod de pînă la 500 mii USD abia în sezonul 7. În final, Clark a cîștigat mai mult de 1 milion de dolari pentru un episod.2. Peter Dinklage (Tyrion Lannister) - 15 milioane de dolariPeter Dinklage, care îl interpretează pe Tyrion Lannister, era un actor bine cunoscut chiar înainte de Game of Thrones. În ciuda acestui fapt, onorariul său inițial a constituit 150 mii dolari. După negocierile cu HBO, această sumă a crescut pînă la 1,2 milioane de dolari pentru fiecare episod.1. Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) - 16 milioane de dolariJaime Lannister este un alt personaj-cheie pe care fanii îl urmăresc începînd cu primul sezon. Onorariul actorului danez în acest rol a crescut, de asemenea, de mai multe ori și a ajuns pînă la 1,2 milioane de dolari pentru un episod în sezonul final. Astăzi, Waldau este considerat unul dintre cei mai bogați actori din "Game of Thrones".