Cine a devenit cel mai tînăr miliardar în 2019

Kylie Jenner a devenit cea mai tînără miliardară prin eforturi proprii după ce compania sa, Kylie Cosmetics, a semnat un parteneriat exclusiv cu Ulta Beauty.

Jenner a vîndut ulterior o participaţie de 51% la compania sa, pentru 600 de milioane de dolari. La aproape două luni de cînd echipa Washington Nationals a cîştigat primul campionat World Series, oamenii cîntă încă refrenul ”Baby Shark, doo-doo doo-doo doo-doo”.Familia coreeană care a contribuit la popularizarea cîntecului viral are în prezent o avere de circa 125 de milioane de dolari.Pînă şi rablele auto s-au dovedit a fi o comoară. Willis Johnson, un american nativ din Oklahoma care a fondat compania Copart, a acumulat o avere de 1,9 miliarde de dolari construind o reţea de garaje pentru vînzarea de automobile avariate.Apariţia acestor averi atipice scoate în evidenţă cîţi bani au acumulat super-bogaţii lumii în 2019. Şi, cu cît erau mai bogaţi aceştia la începutul acestui an cu atît mai bogaţi au devenit. Potrivit Indicelui Bloomberg al Miliardarilor, cei mai bogaţi 500 de oameni ai lumii şi-au mărit averile cumulate cu 1.200 de miliarde de dolari, respectiv cu 25%, la 5.900 de miliarde de dolari.Astfel de creşteri vor amplifica în mod sigur dezbaterile deja intense despre creşterea inechităţilor legate de avere şi venituri. În Statele Unite, cei mai bogaţi 0,1% dintre oameni deţin o parte mai mare ca oricînd din averile totale de după 1929, ceea ce i-a determinat pe unii politicieni să ceară o restructurare radicală a economiei.”Acumularea de averi de un număr mic de persoane are loc cu preţul vieţilor oamenilor”, a afirmat reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, care se descrie drept o socialistă democrată, într-un tweet publicat pe 12 decembrie, zi în care au avut loc alegerile din Marea Britanie.Cu toate acestea, înfrîngerea laburistului Jeremy Corbyn, a cărui campanie a inclus atacuri la adresa miliardarilor şi apeluri pentru ”rescrierea regulilor economice”, avanjează marile averi.Miliardarul francez Bernard Anault a realizat în 2019 cea mai mare creştere a averii, cu 36,5 miliarde de dolari, acesta devenind al treilea cel mai bogat om din lume conform indicelui Bloomberg şi unul dintre cei trei miliardari ale căror averi sînt de cel puţin 100 de miliarde de dolari.În total, doar 52 de persoane incluse în indicele Bloomberg au înregistrat scăderi ale averilor în 2019.Averea lui Jeff Bezoz, fondatorul Amazon.com, a scăzut cu aproape 9 miliarde de dolari, dar acest lucru s-a întîmplat în urma divorţului de MacKenzie Bezos. Titanul comerţului electronic este încă cel mai bogat om din lume, după creşterea de joi a acţiunilor Amazon. Compania a raportat un sezon record al sărbătorilor de iarnă, cu miliarde de produse livrate şi cu vînzarea a zeci de milioane de dispozitive ale Amazon, precum EchoDot.