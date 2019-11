Cele mai eficiente remedii pentru tuse

Avînd cauze diverse, tusea, seacă sau expectorantă, este reacţia corpului prin care sînt eliminate substanţele străine şi mucusurile care se acumulează în plămîni şi pe căile respiratorii.

Astfel, siropul din ceapă, ceaiul de nuci sau siropul din ridiche neagră şi-au dovedit, în timp, eficacitatea, atunci cînd siropurile şi spray-urile pentru gît, din farmacie, nu au dat rezultatele promise în reclame. Tusea poate fi cauzată de afecţiuni bronhopulmonare (bronşita, traheita, astm, cancer bronhopulmonar, inhalare a unui corp străin, dilataţie a bronhiilor, tuberculoza), dar şi otorinolaringologice (otita, rinofaringită, sinuzita), pleurale (pleurezie, pneumotorax), cardiace (insuficienţă cardiacă stîngă) sau digestive (reflux gastroesofagian).Totodată, tusea poate fi declanşată de factori alergeni precum praful de casă, polenul, escoliaţiile de la animale sau hrana pentru peşti sau de sinuzita cronică, atunci cînd este însoţită de febră, dureri de cap sau lipsa poftei de mîncare. Atunci cînd tusea este cauzată de o răceală comună sau de consumarea unui aliment rece, există remedii naturale care pot ameliora problema, mult mai eficient decît medicamentele, mai ales că acestea din urmă pot avea reacţii adverse mult mai grave decît „simplă" tuse pentru care au fost administrate.: de patru ori pe zi ia o linguriţă de miere de albine amestecată cu puţin turmeric.: se pun cîteva picături din aceste uleiuri într-un vas cu apă fierbinte şi se inspiră adînc vaporii degajaţi.: este indicat atît pentru adulţi, cît şi pentru copii şi are şi proprietăţi imunostimulatoare, vindecînd orice fel de tuse (seacă sau productivă). Se spală o ridiche neagră şi la capătul cu frunze se face o scobitură care se umple cu miere, de preferat să fie de tei, iar apoi se aşază lîngă o sursă de căldură (soba, calorifer etc.), urmînd ca în 6-12 ore să se formeze un sirop în interiorul ridichiei. Din acest sirop se ia o linguriţă de 3-4 ori pe zi şi pe măsură ce se consuma siropul, se adaugă miere în scobitura ridichiei, pînă cînd coaja acesteia începe să se usuce. Sirop din ridiche neagră se poate obţine şi feliind două ridichi, aşezîndu-se apoi, într-un castron, alternativ: un rînd felii de ridiche, un strat de miere, în 6-12 ore începînd să se formeze sirop.: o infuzie cu ulei de oregano face minuni în cazul tusei persistente. Dr. Oz. citat de eva.ro recomandă să fierbi puţină apă, să pui 3-4 picături de ulei de oregano şi să faci inhalaţie cu un prosop pe cap.: este un remediu foarte bun atît pentru tuse, cît şi pentru durerile de cap şi de gît cauzate de sinuzită. Într-un vas (castron, sticlă) se pun 200 grame de ceapă tocată mărunt, 100 grame de miere polifloră şi 500 ml de vin natural (roşu sau alb). Se lăsă la macerat 10 zile într-un loc călduţ, după care se strecoară şi se beau 3-4 linguri pe zi.: pentru gît inflamat şi tuse. Pune cîteva felii de ghimbir proaspăt în apă fiartă, lasă la infuzat 10 minute şi serveşte ceaiul cu înghiţituri mici.: pentru durere în gît. Se prepară ceaiul lăsînd la infuzat salvia, după care se adăugă puţină sare de mare şi se face cîte o gargară de trei ori pe zi.: se prepară din trei cepe tocate mărunt, 150 ml de apă şi 100 grame de miere. Amestecul se fierbe timp de cinci minute, se lăsă la răcit şi se iau 3-4 linguri pe zi.: se stoarce o lămîie într-un pahar cu apă călduţă şi se adăugă puţină miere de albine. Lămîia este o sursă foarte bună de vitamina C şi ajută organismul să se recupereze mai repede, însă este nevoie de cel puţin trei pahare consumate pe zi.: o ceapă de mărime medie, cu tot cu coaja, se zdrobeşte cu pumnul de masă, se fierbe în 300 ml de apă, timp de 10 minute, iar cînd se răceşte amestescul se adaugă trei linguriţe de miere. Se consumă 2-3 căni de ceai din ceapă pe zi.se taie mărunt două cepe, cu tot cu coajă şi, împreună cu trei nuci zdrobite, se fierb într-un litru de apă, timp de 15 minute. Cînd se răceşte amestecul se îndulceşte cu miere şi se bea pe parcursul unei zile.se dau în clocot 750 ml de apă şi apoi se adaugă cinci nuci spălate bine şi doar crăpate, evident, cu coaja cu tot. Se fierbe totul încă zece minute şi se bea călduţ, neîndulcit.: peste o rădăcină de hrean rasă se adaugă cinci linguri de miere, se amestecă bine totul şi după cîteva ore de macerare se pot consuma trei linguriţe pe zi din siropul format.. Se macină căţeii dintr-o căpăţînă de usturoi şi se dă pe răzătoare o ceapă medie, amestecul fierbîndu-se timp de cinci minute într-un litru de lapte dulce. După gust, se poate îndulci cu miere şi se consuma o lingură la două ore.calmează tusea şi gîtul iritat. Sunt indicate 2-3 căni de ceai din flori de tei pe zi îndulcit cu miere.. Un vîrf de cuţit de piper alb, amestecat cu o linguriţă de miere, consumat de trei ori pe zi, face minuni în cazul tuşei.: 30 de grame de plantă la un litru de apă. Se beau trei căni pe zi, între mese.: pentru calmarea tusei convulsive. Se pun comprese calde cu decoct de muşeţel, pe torace.