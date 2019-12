Cele mai așteptate filme ale anului 2020 În lume 30 decembrie 2019, 20:01

2020 se anunţă un an extrem de promiţător pe plan cinematografic. Un nou James Bond şi revenirea spectaculoasă a lui Tom Cruise în Top Gun, o producţie care se vrea un fel de ‘După 20 de ani’, sînt doar două dintre filmele care vor intra în cinematografe anul viitor.

Departe de a egala recordul predecesorilor săi, Sean Connery și Roger Moore, fiecare cu cîte 7 filme în rolul celebrului agent 007, Daniel Craig ajunge la a cincea serie James Bond.

No time to die va avea premiera mondială în aprilie și, gîndind numai după milioanele de vizionări ale filmului de prezentare, producătorii simt că va fi un succes de casă, mai ales că va fi ultimul Bond marca Daniel Craig.

Acțiune și fantezie este cuvîntul de ordine al verii. Pentru că în mai va intra în cinematografe Văduva neagră.

Noul Top Gun va face senzație. Tom Cruise este într-o formă de zile mari, iar filmul de prezentare, văzut și el de milioane de oameni, anunță de pe acum un succes zdrobitor.