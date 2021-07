Cel mai mare safir din lume, în valoare de 100 de milioane de dolari, descoperit din întîmplare

Autoritățile din Sri Lanka au anunțat că a fost descoperit cel mai mare safir stelar din lume, a informat, marți, BBC. Piatra prețioasă ar fi fost descoperită din întîmplare, de muncitorii care săpau o fîntînă în curtea unui comerciant de bijuterii din Ratnapura, o zonă bogată în astfel de zăcăminte.

Experții spun că piatra, de culoare albastru pal, are o valoare estimată la 100 de milioane de dolari pe piața internațională. Conglomeratul cîntărește în jur de 510 kilograme și are 2,5 milioane de carate, fiind numit „Serendipity Sapphire”. „Persoana care săpa fîntîna a spus că a găsit niște pietre rare. Apoi am găsit acest exemplar uriaș”, a declarat domnul Gamage, proprietarul pietrei, pentru BBC. Nu a dorit să-și dea numele complet sau locația, din motive de securitate.

Sri Lanka, un important exportator de pietre prețioase Domnul Gamage, care reprezintă a treia generație a unei familii de comercianți de bijuterii, a informat autoritățile cu privire la descoperire. Totuși, a durat mai mult de un an pînă cînd piatra a fost curățată de impurități, pentru a fi analizată și certificată. Ratnapura, care înseamnă oraș al pietrelor prețioase în sinhaleză, este cunoscut drept capitala gemelor în țara din Asia de Sud. Și alte pietre valoroase au fost descoperite acolo, de-a lungul timpului. Pe de altă parte, Sri Lanka este un important exportator de safire și alte pietre prețioase. Anul trecut, țara a cîștigat aproximativ o jumătate de miliard de dolari prin exportul de pietre prețioase, diamante tăiate și bijuterii.

„Nu am mai văzut un specimen atît de mare pînă acum. Probabil că s-a format în urmă cu aproximativ 400 de milioane de ani”, a declarat pentru BBC Gamini Zoysa, un renumit gemolog.