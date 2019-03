Cel mai mare dopaj colectiv din istorie, Putin ignorat de Varșovia, iar May regretă impasul Brexit

Cel mai mare scandal de dopaj colectiv din istorie: Cel puțin 21 de sportivi din 8 țări sînt implicați

Cel puţin 21 de sportivi din opt ţări, de la cinci discipline sportive sînt implicaţi în scandalul de dopaj sanguin de la Erfurt, Germania, informează AFP. Potrivit parchetului din Munchen, aceşti sportivi sînt bănuiţi că au recurs la transfuzii sanguine cu ajutorul medicului german Mark Schmidt.

Moscova critică neinvitarea lui Putin la comemorarea de către Varşovia a 80 de ani de la începutul Războiului II Mondial

May regretă impasul Brexit şi nu vrea amînarea ieşirii Marii Britanii din UE după 30 iunie

Cutremur politic în UE

"Cinci sporturi sînt afectate, dintre care trei de iarnă", a declarat purtătorul de cuvînt al parchetului, Kai Graber, făra preciza nici numele sportivilor, nici naţionalităţile lor, informează News.ro. Anchetatorii au găsit în cabinetul medicului 40 de pungi cu sînge, care nu au fost încă atribuite în totalitate sportivilor. Faptele de dopaj s-ar fi petrecut între 2011 şi pînă la ediţia de luna trecută a Campionatelor Mondiale de schi nordic de la Seefeld, Austria. Luni, a fost arestată o a cincea persoană, bănuită că face parte din reţeaua de la Erfurt. Aceasta este acuzată că ar fi transportat pungile de sînge, transmite stiripesurse.ro. Rusia şi-a exprimat miercuri nemulţumirea faţă de decizia Poloniei de a nu-l invita pe preşedintele Vladimir Putin la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial, informează AFP.Ministerul rus al afacerilor externe a aflat cu "nedumerire" despre intenţia Poloniei de a comemora în septembrie începutul celui de-al doilea război mondial doar în prezenţa statelor membre UE, a NATO şi a cîtorva foste republici sovietice, se arată într-un comunicat de presă, relatează agerpres.ro.Moscova a acuzat autorităţile poloneze că ignoră "logica istorică" şi că doreşte să transforme aceste comemorări într-o întîlnire "secretă".Premierul Marii Britanii, Theresa May, a prezentat miercuri seară situaţia politică asociată crizei Brexit, precizînd că nu este pregătită să amîne ieşirea ţării din Uniunea Europeană după data de 30 iunie.Au trecut aproape trei ani de la referendumul privind apartenenţa la UE. Eu am venit la conducerea Guvernului cu promisiunea de aplicare a deciziei de ieşire din UE. Membrii Parlamentului nu au reuşit să ajungă la un consens privind modul de aplicare a deciziei ieşirii din UE. Drept rezultat, acum nu avem un acord pentru a putea ieşi pe 29 martie. Această întîrziere constituie o sursă majoră de regret personal pentru mine", a declarat Theresa May într-un discurs televizat, transmite mediafax.ro Europarlamentarul liberal Siegried Mureșan a declarat miercuri că partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, a fost suspendat din Partidul Popular European.Europalrmanetarul romîn a anunțat pe contul de Facebook că decizia Adunării Politice a PPE intră imediat în vigoare, transmite Evz.ro „Asta a decis acum Adunarea Politică a PPE cu 190 voturi pentru și 3 voturi împotrivă în cadrul unui vot secret. Această decizie intră imediat în vigoare. Partidul Național Liberal a votat în favoarea acestei decizii. Viktor Orban și reprezentanții Fidesz au părăsit sala”, a scris Mureșan, pe Facebook.