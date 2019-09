Cea mai veche agenție de turism din lume a intrat în faliment

Agenția britanică Thomas Cook, înființată în urmă cu 178 de ani, a intrat în faliment, după ce negocierile privind salvarea sa au eșuat în ultimul moment. Aproximativ 600.000 de turiști, dintre care 150.000 de britanici, au rămas blocați, urmînd ca autoritățile britanice să înceapă „cea mai mare operațiune de repatriere pe timp de pace, din Marea Britanie”, relatează BBC News și Business Insider.

„În pofida eforturilor considerabile, discuţiile dintre diferitele părţi participante la grup şi noile surse de finanţare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administraţie a ajuns prin urmare la concluzia că nu are altă opţiune decît să ia măsurile pentru a intra în lichidare judiciară cu efect imediat”, a anunțat agenția Thomas Cook, într-un comunicat.Compania se lupta pentru supravieţuire, având nevoie de finanțări suplimentare de 200 de milioane de lire, după ce creditorii ameninţaseră că se vor retrage dintr-un acord de salvare.Negocierile au eșuat în ultimul moment, fiind declarat astfel falimentul, dar și haosul pentru toți turiștii care se află în vacanțe organizate de agenție. În plus, falimentul operatorului de turism pune în pericol 22.000 de locuri de muncă, dintre care 9.000 în Marea Britanie.Intrarea în faliment a grupului Thomas Cook declanşează cea mai amplă operaţiune de repatriere din istoria Marii Britanii.Aproximativ 160.000 de britanici se află acum în vacanțe prin intermediul Thomas Cook, în destinații precum California sau Caraibe. În total, însă, numărul se ridică la 600.000 de turiști, de pe piețe diferite piețe din Europa.Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a spus că guvernul de la Londra a elaborat planuri de rezervă, astfel încît niciun turist să nu fie lăsat peste hotare.La rîndul său, ministrul britanic al Transporturilor Grant Shapps a afirmat că „prăbușirea companiei este o știre foarte tristă pentru angajați și turiști” și i-a îndemnat pe turiști să fie „înțelegători”.Au fost început și demersurile pentru repatrierea clienților acasă, gratuit. Zeci de avioane charter au fost angajate de guvernul britanic pentru a transporta turiștii.Unii dintre ei vor fi preluați de companiile aeriene British Airways și easyJet, notează The Guardian.Cursele aeriene au loc începând de astăzi, iar detaliile referitoare la fiecare zbor vor fi publicate pe un site dedicat, pe măsură ce vor fi disponibile.