Ce se întîmplă în Marea Britanie: Brexit-ul, la un pas de amînare

Noul acord cu UE obținut de premierul Theresa May va fi supus marți la vot în parlament. Dacă acordul va fi respins, așa cum este de așteptat, ieșirea Marii Britanii din UE, programată pentru finalul lunii martie, ar putea fi amînată cu cîteva luni.

Premierul Theresa May și oficialii europeni nu ajunseseră la un acord pentru modificarea substanțială a acordului privind ieșirea Marii Britanii din UE, cu o zi înainte ca acest acord să fie supus votului parlamentarilor de la Londra.Precedentul vot s-a sfîrșit cu o înfrîngere usturătoare pentru May, iar noul vot, programat să aibă loc marți, ar putea duce la același deznodămînt.Principala problemă rămîne granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda.În vreme ce conservatorii radicali ar vrea să o împingă pe May către un Brexit fără acord, majoritatea parlamentarilor, dar și oameni de afaceri și cetățeni obișnuiți, avertizează că un asemenea scenariu nu ar fi benefic pentru Marea Britanie.Cel mai probabil, scenariul, în cazul în care acordul cu UE va fi respinsl este cel al amînării Brexit-ului. Amînarea ar trebui la rîndul ei să primească acordul parlamentarilor britanici și cel al UE.Surse politice din Cabinetul de la Londra au precizat că Brexit-ul ar putea fi amînat pînă cel tîrziu în luna iunie.E neclar, însă, dacă premierul Theresa May va obține, pînă atunci, un nou acord cu UE.