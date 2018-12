Care țări vor intra primele în Noul An În lume 31 decembrie 2018, 12:15

Anul Nou se apropie cu pași rapizi şi va cuprinde în curînd tot globul pămîntesc. Rînd pe rînd, una după alta, ţările lumii intră în 2019.

Primii vor deschide sticla cu șampanie locuitorii de pe insula Crăciunului, situată în arhipelagul Kiribati, la ora 12:00, ora Moldovei. La ora 13:00 vor păși în noul an Noua Zeelandă, Fiji şi Tonga.



La ora 17:00, Revelionul va începe în Japonia şi Coreea de Sud, o oră mai tîrziu, vor păşi în noul an locuitorii din China, Hong Kong şi Singapore, iar la 19:00 - cei din Indonezia şi Thailanda.

La 20, ora Moldovei, le va veni rîndul celor din Bangladesh, Kazahstan şi unele regiuni din Rusia, iar la 22:00, un spectacol de artificii va marca intrarea în 2019 a Emiratelor Arabe Unite. Capitala Rusiei, Moscova, va păşi în noul an la ora 23:00.

Împreună cu noi vor sărbători anul nou Romînia, Turcia şi Egipt. Statele Unite ale Americii și Canada vor intra în 2019 abia mîine dimineață, la ora 08:00.