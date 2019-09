Care sînt ţările unde statul nu obligă pe nimeni să plătească taxe şi impozite În lume 9 septembrie 2019, 21:30

Există mai multe ţări în care nu se plătesc taxele pe venit, iar în multe dintre acestea este şi foarte plăcut să trăieşti.Totuşi, avantajul de a trăi într-o astfel de ţară nu este atât de uşor de dobîndit. Câteva dintre cele mai cunoscute ţări care oferă beneficiul financiar al unor venituri fără taxe sunt Bermuda, Monaco, Bahamas, Andorra şi Emiratele Arabe Unite, potrivit unui articol publicat pe platforma investopedia. com.



1. Emiratele Arabe Unite

Există mai multe ţări în Orientul Mijlociu care nu au o taxă pe venit, iar EUA sunt considerate printre cele mai atractive, cu un guvern şi economie relativ stabile. EUA au o economie înfloritoare şi un mediu multicultural mai dezvoltat decât în alte ţări din Orientul Mijlociu. Au restaurante bune, iar opţiunile de divertisment sunt la fel. Au de asemenea facilităţi educaţionale dezvoltate şi o populaţie mare vorbitoare de limba engleză.

2. Bahamas

Să te bucuri de avantajul de a nu plăti taxe în Bahamas depinde mai ales de rezidenţă, nu de obţinerea cetăţeniei, astfel că aceasta este una dintre ţările cu cel mai uşor acces la o viaţă fără taxe. Pentru a aplica la rezidenţă, un individ trebuie să plătească valoarea unui permis anual de rezidenţă sau să obţină un permis de rezidenţă nelimitat, prin achiziţia unui bun imobiliar în Bahamas.



Bahamas este una dintre insulele ieftine ale Caraibelor. Oferă o infrastructură şi servicii bune. Serviciile medicale nu sunt însă considerate excelente: mulţi expaţi din Statele Unite, de exemplu, călătoresc înapoi în SUA în situaţia în care au nevoie de îngrijiri medicale. Nassau, capitala Bahamas, se confruntă cu o rată a criminalităţii ridicată.



3. Bermuda

Bermuda este chiar mai atrăgătoare decât Bahamas; totuşi, este o ţară mult mai scumpă în ce priveşte costul vieţii. Este de asemenea un loc relativ izolat - astfel că este una dintre cele mai scumpe ţări din lumea vestică. De exemplu, chiria pentru un apartament modest porneşte de la 2.000 de dolari sau chiar mai mult; iar un galon de lapte (circa 4 litri) costă între 10 şi 15 dolari.

Bermuda are o infrastructură foarte dezvoltată şi un sistem de transport public pe măsură. Majoritatea expaţilor care trăiesc în Bermuda sunt angajaţi în sectorul financiar.

4. Monaco

Cunoscut drept locul în care super-bogaţii lumii trăiesc o vacanţă permanentă, Monaco a fost, de mult timp considerat unul dintre cele mai frumoase şi dorite destinaţii din Europa. Aflat pe Riviera Franceză, Monaco are marine mari, bine dezvoltate, care sunt în general ocupate de mai multe iahturi din toată lumea. Unul dintre cele mai cunoscute este Monaco Grand Prix, cu multe apartamente care pot fi închiriate începând cu 10.000 de dolari sau mai mult pe parcursul unui eveniment. Monaco este un oraş stat care nu este cu mult mai mare decât Vaticanul. Are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalităţii din lume. Pe de altă parte însă, este unul dintre cele mai scumpe locuri în care să trăieşti. Un permis pentru o rezidenţă legală aici poate fi obţinut în mai puţin de trei luni, dar necesită depozitarea a aproximativ jumătate de milion de dolari în banca din Monaco.

5. Andorra

Spre deosebire de ţările menţionate mai sus, aici se plătesc taxe pe venit - însă nu de toată lumea. Aflată în munţii Pirinei, între Franţa şi Spania, Andorra oferă un impozit care se plasează la nu mai mult de 10% pentru persoanele care câştigă mai mult de 40.000 de euro în fiecare an. Localizarea ţării oferă imagini de vis pentru pasionaţii de munte, însă în afară de acestea, viaţa aici este destul de uşoară. Andorra este renumită nu doar pentru taxele scăzute, dar şi pentru o taxă pe valoare adăugată redusă, aducând mulţi europeni aici pentru a-şi cumpăra ţigări, băuturi, îmbrăcăminte, electronice. Are de asemenea una dintre cele mai dezvoltate industrii bancare off-hsore din lume. Drumul spre obţinerea cetăţeniei este printre cele mai lungi, cu o naturalizare care se poate întinde pe mai mult de 10 ani.