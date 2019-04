Butoane și funcții secrete în avion, despre care nu ştiu pasagerii

Avionul are funcții ascunse, detalii neobișnuite și butoane secrete, despre existența cărora pasagerii nici măcar nu știu, relatează The Sun.

ClaxonAvionul poate emite un sunet asemeni unui claxon de tren. Piloții îl folosesc numai atunci cînd nava este pe pămînt. În aer, sistemul de alarmă este oprit. Acest bip este în primul rînd un mijloc de comunicare. Totuşi, nava îl poate emite de sine stătător pentru a avertiza inginerii că una dintre sisteme nu funcționează sau în caz de incendiu la bord.Buton secret pentru cotierăCotiera scaunului de lîngă trecere pare să fie fixată, dar dacă te uiți atent, poți găsi un buton. Cînd este apăsat, cotiera se ridică, făcînd zborul mai confortabil. Plus, este mai comod să te scoli de pe scaun.Triunghiul negruUn autocolant cu un mic triunghi negru pe peretele cabinei indică faptul că există un loc cu cea mai bună vedere a aripii. Acest scaun este numit „scaunul lui William Shatner" pentru faptul că într-unul din filme personajul acestui actor privea prin hublou dintr-un scaun sub un triunghi negru și a văzut un Gremlin așezat pe aripă. Triunghiul negru permite echipajului să găsească hubloul cu cea mai bună vizibilitate pentru a monitoriza flapsurile în cazul în caz de defecţiune a senzorilor.Dispozitiv de blocare secret de WCÎn caz de urgență, însoțitorii de zbor pot intra într-o toaletă ocupată prin deschiderea prin apăsarea unui buton mic. De cele mai dese ori, acesta din urmă se află în spatele semnului de interzicere a fumatului.CătușeDacă pasagerul are un comportament inadecvat, agresiv, atunci însoţitorii de zbor au dreptul să-l imobilizeze folosind cătușe, iar după aterizare, să-l predea poliției aeroportului. Dar acestea nu sînt cătușe obişnuite din metal, folosite de poliţie, ci nişte coliere obișnuite de cabluri.