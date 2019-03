Britanicii au prezentat o maşină creată după tehnologia aprobată de NASA

Standul Aston Martin de la Salonul Auto de la Geneva a fost unul dintre cele mai interesante din acest an, pentru că producătorul britanic a prezentat prototipurile mai multor super maşini pe care le vom vedea în serie deja peste cîţiva ani.

Printre acestea se numără şi AM-RB 003 Concept, încă un proiect dezvoltat în colaborare cu Red Bull Advanced Technologies.Acest prototip a devenit remarcabil datorită faptului că are primul eleron activ din industria auto, care nu îşi schimbă unghiul de atac, ci forma!Abordarea fundamentală a aerodinamicii, împrumutată de la hipercarul Valkyrie, pe AM-RB 003 este completată de o tehnologie unică numit FlexFoil, dezvoltată de FlexSys Inc şi care a fost validată chiar de către NASA prin intermediul unor ample, performante şi acustice teste de zbor, iar Aston Martin este primul producător de maşini care este pe cale să o implementeze în industria auto.Acest eleron posterior pe care îl are maşina, cu un profil care se poate modifica, este capabil să regleze forţa de apăsare fără a schimba fizic unghiul de înclinare. Soluția este similară cu cea din aeronautică, fiind folosită pentru aripioarele adaptive integrate în aripa unui aparat de zbor și care sînt acționate de nişte actuatoare.FlexFoil permite reducerea coeficientului de rezistență și de a reduce turbulența fluxurilor de aer. În versiunea sa de serie, eleronul flexibil va permite o deviere mai mare a marginii frontale și posterioare, iar viteza acţionării actuatoarelor va fi mărită în mod semnificativ.În rest, AM-RB 003 imită modelul Valkyrie. Maşinile nu numai că au o siluetă comună, dar, de asemenea, şi blocuri optice, deși componenţa farurilor şi desenul stopurilor este diferit. O curiozitate interesantă este că farurile şi stopurile lui AM-RB 003, toate luate împreună, sînt mai uşoare decît un singur far al coupeului DB11!La baza lui Aston Martin AM-RB 003 este o structură monococă din fibră de carbon. Panourile caroseriei sînt şi vor fi fabricate din acelaşi material uşor. Suspensia îi este una adaptivă.Din punct de vedere tehnic, fără prea multe detalii, Aston Martin ne spune că maşina va fi propulsată de o unitate hibridă cu un V6 turbo poziţionat central, dezvoltată in-house, un sistem de lubrifiere Nexcel cu un recipient de ulei de motor detașabil pentru realimentare rapidă în mai puţin de 90 de secunde, un filtru sofisticat şi o unitate electronică de control a motorului de la Vulcan.În cabina noului hipercar, a conceptului fiind foarte aproape de ceea ce vom vedea în serie, există semnificativ mai mult spaţiu decît într-un Valkyrie. Respectiv a crescut atît planşa de bord, cît şi lăţimea consolei centrale. Mai mult, în spatele scaunelor chiar există un compartiment pentru depozitarea unor lucruri, iar o altă nişă se găseşte sub panoul frontal.Designul cockpit-ului orientat spre şofer este mai minimalist. Un panou de bord digital este instalat pe coloana de direcție, iar în calitate de ecran al sistemului multimedia este folosit un smartphone. Acea linie cu „branhii” care se întinde pe toată planşa de bord sub parbriz, şi pînă pe uşi, îndeplinește mai multe funcții: deflectoare de ventilație, boxe ale sistemului audio și drept contur al sistemului de iluminare ambientală.Panoul de instrumente de pe consola centrală este imprimat 3D, fapt care a permis reducerea greutăţii sale cu 50%. Toate comutatoarele funcționale sînt integrate în structura sa.Mai trebuie de menţionat că nişte corpuri ale oglinzilor retrovizoare laterale lipsesc şi acestea sînt înlocuite de nişte camere video, care sînt ascunse în prizele de aer laterale pentru a nu crea vreun impediment pe caroseria aerodinamică.Aston Martin AM-RB 003 va exista în serie în doar 500 de exemplare. Primele maşini vor ajunge pe piaţă la sfîrşitul lui 2021. Modelul de serie s-ar putea numi Valhalla!