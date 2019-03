Brexit: Marea Britanie ar fi urmat să se retragă azi din Uniunea Europeană

Marea Britanie urma să iasă vineri din Uniunea Europeană, înainte ca membrii Camerei Comunelor să aprobe amînarea Brexit, în condiţiile în care acordul negociat de Guvernul Theresa May cu liderii de la Bruxelles nu a fost încă aprobat.

Acordul Brexitului negociat de Theresa May va fi votat vineri în Camera Comunelor pentru a treia oară, în condiţiile în care două versiuni anterioare ale tratatului referitor la ieşirea ţării din Uniunea Europeană au fost deja respinse.Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană pe 12 aprilie în cazul în care Camera Comunelor nu va aproba Acordul Brexit. Dacă documentul va fi aprobat, Marea Britanie va părăsi UE pe 22 mai.Mai mulţi diplomaţi europeni au declarat joi pentru agenţia de presă Reuters că riscul ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană fără un acord este mai crescut ca oricînd, după ce parlamentarii britanici nu au reuşit să voteze majoritar pentru niciuna dintre alternativele Brexit.Diplomaţii au transmis că oficialii Blocului european iau în considerare organizarea unui summit de urgenţă pe tema Brexit în data de 10 aprilie.„Oamenii încep să îşi dea seama că un Brexit fără acord este din ce în ce mai probabil", a declarat un diplomat european senior.La aproape trei ani de la decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană este încă neclar modul şi momentul în care va avea loc ieşirea ţării din Blocul comunitar, existînd chiar întrebarea dacă acest „divorţ" se va materializa.La începutul săptămînii, premierul Theresa May a declarat că nu există suficient sprijin din partea parlamentarilor britanici pentru un nou vot pe tema acordului de Brexit negociat de Guvernul de la Londra cu Uniunea Europeană."Cred în continuare că direcţia corectă pentru Marea Britanie este să părăsească Uniunea Europeană cu un acord, cît mai curînd posibil, acum pe 22 mai. Însă, cu mare regret, am concluzionat că, după cum stau lucrurile, încă nu este suficient sprijin în Camera (Comunelor) pentru a aduce din nou acordul pentru vot semnificativ", a afirmat May, într-un discurs în Parlamentul britanic.Conform planificării iniţiale, Marea Britanie urma să se retragă din Uniunea Europeană pe data de 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amînarea Brexit pînă cel puţin pe 30 iunie.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.