Brexit ar putea fi amînat cu un an, alegeri în Israel iar Consiliul de Securitate al ONU se adună la o ședință cu ușile închise În lume 10 aprilie 2019, 07:31

Donald Tusk vrea amînarea Brexitului cu cel mult un an

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amânare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May, relatează AFP.



Theresa May a cerut o amânare până la 30 iunie pentru a încerca să depăşească criza politică din Regatul Unit. Dar Donald Tusk a apreciat, în această scrisoare trimisă marţi, că "există puţine motive să creadă" că ratificarea acordului de ieşire din UE de către Camera Comunelor va avea loc până atunci.



Un summit crucial va avea loc miercuri la Bruxelles şi la care liderii UE ar urma să ia o decizie în privinţa prelungirii Brexitului. Săptămâna trecută, premierul britanic Theresa May i-a transmis o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care a solicitat o amânare a Brexitului până la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra să convină asupra unui acord de retragere din UE. ALEGERI ÎN ISRAEL: Netanyahu şi Gantz revendică ambii victoria după rezultatele strânse ale exit-poll-urilor

Lista premierului Benjamin Netanyahu şi cea a principalului său rival Benny Gantz au obţinut scoruri foarte apropiate în două din cele trei sondaje de la ieşirea din secţiile de votare la alegerile legislative desfăşurate marţi în Israel, dar lista premierului pare să fie mai bine plasată pentru a forma o coaliţie de guvernământ, informează AFP.



Un al treilea sondaj dă câştigătoare coaliţia condusă de Benny Gantz.



Informaţiile date publicităţii de cele trei canale de televiziune importante din Israel trebuie privite cu precauţie, atrage atenţia France Presse, deoarece datele unor astfel de cercetări au fost dezminţite de rezultatele oficiale în trecut, aşa cum a fost în cazul precedentului scrutin electoral din 2015. ONU: Consiliul de Securitate discută miercuri cu uşile închise despre criza din Libia

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte miercuri într-o sesiune de urgenţă, cu uşile închise, pentru a discuta despre criza din Libia, unde continuă să aibă loc confruntări armate între cele două tabere rivale la sud de capitala Tripoli, au anunţat marţi surse diplomatice de la New York, citate de AFP.



Totodată, emisarul ONU pentru Libia Ghassan Salamé va explica cu acest prilej decizia de amânare a organizării unei conferinţe naţionale ce urma să se desfăşoare sub egida Naţiunilor Unite, conform sursei citate.



Într-un comunicat dat publicităţii marţi, Ghassan Salamé a anunţat că nu se poate cere libienilor să participe la o conferinţa inter-libiană destinată sprijinirii ieşirii din haos a ţării, ca urmare a luptelor ce au loc în apropierea capitalei. Brexit: Parlamentarii britanici aprobă planul Theresei May de a cere UE o nouă amânare până la 30 iunie

Parlamentarii britanici au aprobat marţi planul premierului Theresa May de a cere o amânare a Brexitului până la 30 iunie, timp în care va încerca să ajungă la un compromis cu Partidul Laburist de opoziţie pentru validarea acordului de retragere în Camera Comunelor, relatează Reuters.



Parlamentarii au aprobat, cu 420 de voturi pentru şi 110 împotrivă, moţiunea guvernului. Guvernul a fost nevoit să supună la vot decizia după ce parlamentul britanic a adoptat luni o lege care îi dă puterea să supervizeze şi să efectueze schimbări în solicitarea Theresei May de a prelungi perioada de negociere a articolului 50 al Tratatului pentru a doua oară.



Discuţiile cu opoziţia laburistă pentru a încerca ieşirea din impasul Brexitului vor fi reluate după summitul UE de miercuri, a anunţat între timp guvernul britanic, dând de înţeles că dialogul nu s-a soldat încă cu un acord, potrivit France Presse.