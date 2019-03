Brexitul a fost amînat, Tel Aviv, atacat, iar lui Trump îi arde să testeze un nou tip de RACHETĂ

Parlamentul britanic amînă BREXITUL. Opoziţia laburistă cere un nou referendum

Camera Comunelor a aprobat, joi seară, planul Guvernului Theresa May de a solicita amînarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană pînă cel puţin pe 30 iunie.Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amînarea Brexit pînă cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere pînă miercurea viitoare.Moţiunea a fost adoptată cu 412 voturi pentru şi 202 împotrivă.Dacă acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amnînarea Brexitului, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amînarea Brexitului va fi mult mai îndelungată.Militanţi palestinieni necunoscuţi din Fîşia Gaza au lansat, joi seară, două rachete spre Tel Aviv, au anunţat autorităţile militare israeliene, care au precizat că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, informează agenţia de ştiri The Associated Press.Sirenele de raid aerian au sunat în întreg oraşul, al doilea cel mai populat din Israel, considerat drept capitala economică şi culturală a ţării.Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, însă este pentru prima dată în ultimii ani cînd oraşul Tel Aviv e vizat de rachete lansate din Fîşia Gaza, regiune aflată la aproximativ 80 de kilometri depărtare.Organizaţia islamistă Hamas, care controlează Fîşia Gaza, a negat că ar fi responsabilă pentru atacul cu rachete, transmiţînd că incidentul s-a petrecut chiar în perioada unor consultări cu mediatorii egipteni, scopul discuţiilor fiind acela de a încerca să consolideze armistiţiul între militanţii din Fîşia Gaza şi Israel.Armata Statelor Unite intenţionează să testeze în august o rachetă amplasată într-un sistem terestru care are raza de acţiune de aproximativ 1.000 de kilometri, în contextul retragerii din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF), afirmă surse citate de site-ul agenţiei Reuters."Intenţionăm să testăm o rachetă lansată dintr-un sistem amplasat terestru, în august", a declarat un oficial de la Pentagon, sub protecţia anonimatului.Dacă testul balistic va fi un succes, sistemul de rachete ar putea deveni operaţional în aproximativ 18 luni.Potrivit oficialului citat, Statele Unite intenţionează să testeze o rachetă cu rază medie de acţiune în noiembrie.Facebook a anunţat că problemele tehnice cu care s-a confruntat reţeaua de socializare şi aplicaţiile sale - Instagram, Facebook Messenger şi WhatsApp - au fost cauzate de o "modificare a configuraţiei de server", informează The Associated Press."Ieri (miercuri, n.red.), ca urmare a unei modificări a configuraţiei de server, mulţi oameni au avut probleme la accesarea aplicaţiilor şi a serviciilor noastre. Acum am rezolvat problemele şi sistemele noastre îşi revin. Ne pare foarte rău pentru inconveniente şi apreciem răbdarea tuturor", se afirmă într-un mesaj postat pe pagina de Twitter a companiei Facebook Inc.