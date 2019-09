Beneficiile majore pe care le-ar aduce lupta împotriva încălzirii globale

Încălzirea globală e reală, e aici și e acum, iar dacă ne apucăm să luptăm împotriva fenomenului, vom avea de cîștigat din multe puncte de vedere.

Pentru planetă, e crucial să păstrăm creșterea temperaturilor globale sub limita de 2 grade Celsius. Conform lui Helen Mountford, autor al unui raport de la New Climate Economy: ”dacă punem infrastructura la punct cum trebuie, vom merge pe drumul cel bună”, care adaugă că ”dacă greșim asta, vom rămîne blocați pe acest drum”.Raportul analizează impactul economic al acțiunilor împotriva încălzirii globale. Dacă lucrurile merg cum trebuie, pînă în 2030 vor fi create peste 65 de milioane de locuri de muncă în domenii cu emisii reduse de carbon, iar în același timp vor fi evitate peste 700.000 de decese premature.Taxarea carbonului ar putea aduce guvernelor peste 2,8 trilioane de dolari anual, pînă în 2030. În total, acțiunile drastice împotriva încălzirii globale ne-ar putea aduce 26 de trilioane de dolari, iar asta e o estimare conservatoare.Între altele, cele mai mari economii trebuie să taxeze carbonul cu cel puțin 40-80 de dolari, pînă în 2020, și să reformeze structura subvențiilor acordate pentru industriile care poluează, conform raportului. Orașele trebuie să devină mai compacte și să îmbunătățească transportul; agricultura trebuie să renunța le defrișări.De asemenea, raportul arată că trebuie investite cel puțin 50 de miliarde de dolari în tehnologii prietenoase cu mediul, în afara sectorului energetic. Băncile de dezvoltare ar trebui să își dubleze investițiile în infrastructură, iar acestea să fie sustenabile.Dacă schimbările au loc la nivelul pe care experții îl consideră necesar, beneficiile vor fi variate. ”sînt oportunități economice, fiscale, sociale și de dezvoltare, iar din aceste puncte de vedere, sînt optimistă”, concluzionează Mountford.