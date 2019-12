Banana de 120 mii de dolari a fost mîncată. Reacția gurmanului

Înainte de a mînca, la tîrgul de artă Art Basel din Miami Beach (Florida), banana lipită cu bandă adezivă pe un perete de artistul italian Maurizio Cattelan şi vîndută pentru suma de 120.000 de dolari, artistul performativ David Datuna a aşteptat cîteva ore pentru a-i fi foame, după cum a povestit el rîzînd, după întoarcerea în New York, luni, informează AFP, citat de Digi.

Născut la Tbilisi şi stabilit în Statele Unite de 22 de ani, David Datuna s-a mîndrit cu acest gest care a provocat senzaţie după ce a publicat pe contul său de Instagram un filmuleţ, intitulat "Artist Flămînd", în care poate fi văzut îndreptîndu-se spre banană, luînd-o de pe perete şi mîncînd-o sub privirile mirate ale celor prezenţi. "Iubesc operele de artă ale lui Maurizio Cattelan şi ador această instalaţie. Este foarte delicioasă", a scris Datuna în postare.Deşi această ''performanţă artistică'' i-ar putea aduce probleme legale - chiar dacă banana a fost repede înlocuită cu alta pe peretele galeriei - el s-a lăudat luni în New York că este ''primul artist care a mîncat arta altui artist''. Datuna a indicat că a primit circa ''50.000 de mesaje pe Instagram'', aproape toate de încurajare.Chiar dacă nu l-a cunoscut niciodată, el a spus că respectă opera lui Maurizio Cattelan.

Artistul italian Maurizio Cattelan este cunoscut pentru sculpturile sale mai puţin obişnuite. Una dintre lucrările sale de artă -, în valoare de circa 6 milioane de dolari - a ţinut prima pagină a ziarelor în septembrie, cînd a fost smulsă dintr-un perete şi furată din Palatul Bleinheim din Anglia unde era expusă.''Este un geniu'', care ''face haz de orice'', a spus Datuna, ''dar îmi place şi ce am făcut eu''.''Cred că artiştii sînt aici pentru a-i face pe oameni fericiţi, pentru a le face plăcere. Şi asta am făcut eu (...) Atunci, toată lumea aştepta să vadă cum va răspunde Maurizio (Cattelan)''.David Datuna recunoaşte că publicitatea de care a avut parte în urma prestaţiei sale din Miami nu îi face rău, chiar dacă afirmă că nu are nevoie de ea - el a expus la National Portrait Gallery din Washington, a deschis recent un spaţiu pentru expoziţii în cartierul newyorkez Long Island City şi nu se află la prima sa ''lovitură de stat'' artistică, inclusiv pentru criticarea preşedintelui Donald Trump.În iunie 2017, după ce preşedintele american a anunţat retragerea Statelor Unite din acordul climatic de la Paris, el a scris ''Trump'' cu litere de gheaţă într-o piaţă newyorkeză importantă pentru a evidenţia, prin topirea gheţii, caracterul efemer al preşedinţiei sale.Artistul a declarat luni că pregăteşte o ''surpriză'' pentru Super Bowl, marea finală anuală a campionatului de fotbal american, urmărită de aproape 100 de milioane de telespectatori, care va avea loc la 2 februarie la Miami.Denumită "Comedian",din Miami şi apoi lipită de un perete folosind bandă adezivă.Potrivit lui Lucien Terras, unul dintre responsabilii galeriei, prin consumarea bananei, Datuna nu a distrus opera de artă, în condiţiile în care cumpărătorii acesteia au achiziţionat un certificat care le conferă proprietate asupra ideii instalaţiei.