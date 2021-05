Avion interceptat în Belarus: Partenera opozantului Protasevici, arestată împreună cu el

Statele Uniunii Europene vor analiza la summitul de luni şi marţi o serie de sancţiuni împotriva regimului din Belarus, inclusiv suspendarea survolării spaţiului aerian al acestei ţări, după ce duminică autorităţile de la Minsk au forţat aterizarea unui avion al companiei Ryanair pentru a aresta un opozant aflat la bordul acestuia, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clément Beaune a apreciat că o astfel de suspendare ''ar fi o măsură rezonabilă'', întrucît ''a fost pusă în pericol viaţa cetăţenilor europeni'' printr-un ''act de piraterie de stat care nu poate rămîne nepedepsit''.



Alte sancţiuni ar putea fi interzicerea accesului companiei aeriene naţionale a Belarusului, Belavia, pe aeroporturile din UE şi extinderea sancţiunilor împotriva unor responsabili belaruşi, circa o sută dintre aceştia fiind deja vizaţi de astfel de măsuri.



Totuşi, a adăugat ministrul francez, trebuie continuat ''un dialog politic'' cu Rusia, principala susţinătoarea a regimului din Belarus, ''pentru ca Lukaşenko să plece cît mai repede posibil''.



Un opozant belarus plecat din ţară, Roman Protasevici, în vîrstă 26 de ani, fost redactor-şef al canalului de opoziţie Nexta de pe Telegram, a fost arestat duminică la Minsk după ce avionul cu care călătorea de la Atena la Vilnius a fost obligat de autorităţile belaruse să aterizeze sub pretextul unei alerte cu bombă în timp ce avionul se afla în spaţiul aerian al Belarusului.





Alte patru persoane aflate la bordul avionului au rămas la Minsk. Printre acestea se numără şi partenera lui Protasevici, Sofia Sapéga, care a fost arestată împreună cu el, potrivit universităţii unde ea este studentă.Sofia Sapéga are cetăţenie rusă şi studiază Dreptul la Universitatea Europeană de Ştiinţe Umane (EHU), fondată la Minsk în 1992 şi constrînsă în anul 2004 să-şi transfere activitatea în Lituania vecină. MAE lituanian a confirmarea arestarea. Ceilalţi pasageri rămaşi la Minsk ar fi agenţi ai serviciilor de securitate belaruse.Lituania a anunţat că începînd de marţi nu va mai autoriza aterizarea sau decolarea niciunui avion care survolează spaţiul aerian al Belarusului.De asemenea, compania aeriană letonă Air Baltic, care are baze operaţionale şi în Lituania şi Estonia, a anunţat că deocamdată va evita survolarea spaţiului aerian al Belarusului. O recomandare în acest sens este aşteptată din partea Autorităţii Aeronautice letone. Ministrul leton de externe, Edgars Rinkevics, s-a declarat favorabil unei interdicţii a zborurilor companiilor belaruse în UE, plus sancţiuni economice şi evitarea survolului spaţiului aerian belarus.Eventuale sancţiuni de acest fel împotriva Belarusului vor fi discutate la summitul european care se desfăşoară luni şi marţi. Statele Unite vor examina de asemenea posibile noi sancţiuni împotriva Belarusului.Între timp, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a promulgat luni o lege care interzice presei să informeze în direct despre protestele neautorizate ale opoziţiei. ''Este interzisă acoperirea în timp real a manifestaţiilor care încalcă ordinea stabilită, în scop de difuzare sau propagandă. Această interdicţie se aplică şi ziariştilor'', potrivit canalului Telegram asociat serviciului de presă al preşedinţiei belaruse.Conform aceluiaşi act normativ, ziariştii nu vor putea ''să acţioneze ca organizatori sau participanţi la evenimente masive'' şi în acelaşi timp să-şi exercite profesia.