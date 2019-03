Autobiografia lui Michelle Obama ar putea deveni cea mai de succes carte

Autobiografia „Becoming” a fostei prime doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, este pe cale să devină cea mai de succes carte de memorii din toate timpurile. Autobiografia a trecut deja de numărul de 10 milioane de exemplare vîndute.

În autobiografia sa, Michelle Obama, soţia în vîrstă de 54 de ani a fostului preşedinte Barack Obama, îşi povesteşte viaţa, de la copilăria din Chicago pînă la perioada de la Casa Albă, scrie agerpres.ro.Ea vorbeşte inclusiv despre dificultăţile de a rămîne însărcinată, dezinteresul faţă de politică şi imposibilitatea de a-i ierta lui Donald Trump, polemica privind cetăţenia soţului său, Barack Obama.Thomas Rabe, directorul executiv al grupului german de presă Bertelsmann, a salutat cartea ca fiind „cel mai notabil succes creativ” din ultimul an.Penguin Random House, editură deţinută de Bertelsmann, a cîştigat licitaţia pentru drepturile de publicare a autobiografiilor lui Barack şi Michelle Obama în 2017. Potrivit Financial Times, drepturile de autor s-ar ridica la 60 de milioane de dolari. Memoriile fostului preşedinte Barack Obama nu au fost încă publicate.Editura Penguin Random House a publicat şi precedentele trei cărţi scrise de Barack Obama – „Dreams of My Father”, „The Audacity of Hope” şi „Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters”.