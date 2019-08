Astronomii au descoperit cea mai apropiată planetă potențial locuibilă În lume 2 august 2019, 02:30

Astronauții au descoperit cea mai apropiată planetă potențial locuibilă în afara sistemului nostru solar la 31 de ani lumina.

Noua planetă, denumită „Super-Pămînt” sau GJ35 este de aproximativ șase ori mai masivă decît planeta noastră și orbitează în zona locuibilă a stelei-gazdă, unde apa ar putea exista sub formă lichidă la suprafață.

În acest moment nu există dovezi că ar exista viață pe această planetă, ci se știe doar faptul că ea este capabilă să susțină viața așa cum o cunos oamenii.

„Este o distanță de către stea care nu este nici prea caldă și nici prea rece”, a spus Lisa Kaltenegger, profesor asociat de astronomie și director al Institutului Carl Sagan de la Universitatea Cornell din Ithaca, New York. Rezultatele, publicate în revista Astronomy & Astrophysics, au fost prezentate miercuri la o conferință exoplanetă din Cambridge, Massachusetts.

Kaltenegger, care a condus echipa internațională de astronomi care a găsit planeta intrigantă, a declarat că descoperirea a fost total neașteptată. „A fost ca un freebie, pentru că a fost descoperită în continuare”, a spus ea despre o analiză a datelor de observație obținute de pe satelitele TESS de la NASA și de la telescoape bazate pe sol. "Am fost în vacanță la acea vreme și am fost complet surprinsă".

Folosind TESS, o navă spațială de 337 de milioane de dolari, care a fost lansată în aprilie 2018, astronomii au detectat o altă planetă orbitînd, cunoscută sub numele de GJ 357 d. Cînd au folosit telescoape la sol la Institutul de Astrofizică din Insulele Canare și Universitatea din La Laguna pentru a efectua cercetări de urmărire pe această planetă, cunoscută sub numele de GJ 357 b, oamenii de știință au găsit încă două planete în sistem, inclusiv GJ 357 d.