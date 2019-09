Astăzi este sărbătorită Ziua mondială a democrației

Ziua internaţională a democraţiei, sărbătorită anual la 15 septembrie, reprezintă o bună oportunitate pentru înţelegerea rolului democraţiei în lume. Democraţia este mai degrabă un proces cu un scop în sine, fiind nevoie de implicarea comunităţii internaţionale, a organismelor naţionale decizionale, a societăţii civile şi a persoanelor pentru ca scopul democraţiei să fie pus în practică, conform www.un.org, citat de Agerpres.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite (ONU), valorile libertăţii, respectul pentru drepturile omului şi principiul organizării de alegeri corecte şi periodice prin intermediul exprimării votului universal reprezintă elemente esenţiale de democraţiei. În schimb, democraţia oferă mediul pentru protecţia şi punerea în practică a drepturilor omului.În ceea ce priveşte drepturile omului, documentul fundamental la nivel internaţional este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care stipulează în articolul 21.3 legătura dintre democraţie şi drepturile omului. „Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmînd o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului”.Ziua internaţională a democraţiei reprezintă o oportunitate pentru a atrage atenţia tuturor guvernelor să respecte drepturile cetăţenilor lor la o participare activă, substanţială şi plină de înţeles în democraţie.Pentru marcarea acestei zile, Organizaţia Naţiunilor Unite organizează mai multe evenimente specifice la sediul organizaţiei din New York sub o tematică aparte. Evenimentele din acest an se desfăşoară sub tema „Participare”, fiind o oportunitate pentru a reaminti că democraţia este despre oameni, conform ONU.„În adîncul sufletului democraţia este despre oameni. Este construită pe incluziune, tratament egal şi participare – fiind o piatră fundamentală pentru pace, dezvoltare sustenabilă şi drepturile omului. Aceste valori şi aspiraţii nu pot fi văzute drept dovezi. Acestea trebuie să fie cu adevărat în vieţile oamenilor. În prezent, ziua internaţională a democraţiei este organizată într-o perioadă în care încrederea este scăzută şi anxietatea este ridicată. Oamenii sînt frustraţi de creşterea inegalităţilor şi sînt perturbaţi de schimbările extinse de la globalizare şi tehnologie”, a transmis secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres.Ziua internaţională a democraţiei este celebrată din 2007, ca urmare a adoptării prin consens, la 8 noiembrie în acelaşi an, de către Adunarea Generală a ONU.