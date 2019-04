Alegeri în Israel: Netanyahu vrea să obţină al cincilea mandat

Israelienii votează astăzi în cele mai contestate alegeri generale din ultimii ani, scrie BBC.

Premierul Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, încearcă să obţină al cincilea mandat. Însă este vizat de acuzaţii de corupţie şi are drept rival un fost general, Benny Gantz.Gantz, liderul alianţei de centru Albastru şi Alb, s-a concentrat în campanie pe elemente-cheie precum securitatea şi a promis o clasă politică mai curată.Niciun partid nu a cîştigat vreodată majoritatea în Parlamentul de 120 de locuri al Israelului – Knesset – aşa că de îndată ce rezultatele parţiale vor fi publicate, la ora locală 22:00 (21:00 ora Republicii Moldova) marţi, negocierile vor începe pentru crearea unei coaliţii de guvernare.Sondajele de opinie înainte de alegeri arătau că cele două partide sînt foarte apropiate, ambele urmînd să cîştige 30 de locuri. În sistemul israelian, avantajul rămîne de partea lui Netanyahu, cel care rămîne favorit pentru a forma o nouă coaliţie de guvernare, conform jurnalistului BBC Tom Bateman.Într-o decizie criticată masiv, Netanyahu a creat un acord în februarie prin care candidaţii de la un partid de extremă-dreapta pot ajunge mult mai uşor în Parlament.La un miting din Ierusalim de luni, Nentanyahu le-a transmis susţinătorilor Likud să fie activi şi să fie prezenţi la urne. El a avertizat că rivalii „de stînga” ar putea cîştiga.Netanyahu a încercat să ajungă şi la baza de votanţi de dreapta care este din ce în ce mai mare prin mesaje ferme cu privire la securitate şi un anunţ semnificativ în ultimele zile – el a informat că dacă va cîştiga alegerile, va anexa aşezările israeliene din Cisiordania. Acestea sînt considerate ca fiind ilegale sub dreptul internaţional, deşi Israelul neagă acest lucru.Netanyahu a fost pus sub cauzare privind corupţia şi a tensionat relaţiile cu militanţii palestinieni în Fîşia Gaza. Netanyahu neagă acuzaţiile de corupţie şi susţine că este victima unei „vînători de vrăjitoare” pentru a influenţa alegerile.