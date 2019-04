Alegeri în India: Aproape 900 de milioane de alegători sînt așteptați la vot În lume 11 aprilie 2019, 09:20

Astăzi a început scrutinul parlamentar cu cei mai mulţi votanţi din lume. Aproape 900 de milioane de alegători, adică fiecare al optulea locuitor de pe glob, sînt aşteptaţi la cele un milion de secţii de votare din India.

Scrutinul pentru camera inferioară a Parlamentului indian se va desfăşura aproape şase săptămîni, în perioada 11 aprilie - 19 mai. A fost lansat şi un cîntec în scopul promovării unei participări cît mai masive la alegeri.



Rahul Gandhi, preşedintele principalului partid de opoziţie, Congresul Naţional Indian, s-a lansat în campania electorală pentru circumscripţia din statul Uttar Pradesh, considerat un bastion al familiei Gandhi. Candidatura sa pentru al patrulea mandat de deputat a fost întîmpinată cu ovaţii.



În acelaşi timp, partidul indian de guvernămînt, "Bharatiya Janata", al premierului Narendra Modi, speră să acumuleze majoritatea mandatelor şi în viitorul Parlament. Chiar dacă tensiunile cu Pakistanul i-au diminuat din rating, actualul lider de la New Delhi încă are destui susţinători.



"Potrivit aşteptărilor noastre, Modi ar trebui să se întoarcă, pentru că în cinci ani el a făcut ţara tot mai puternică şi mai puternică, așa că Modi ar trebui să se întoarcă."



Comisia Electorală din India a pregătit toate buletinele de vot. Acestea au fost puse în serviete sigilate şi înmînate funcţionarilor care s-au deplasat spre primele 91 de circumscripţii uninominale din cele 543. Pentru a combate votarea multiplă, alegătorii sînt marcați cu o cerneală specială pe degetul arătător.

Aproximativ 16 milioane de persoane îşi vor exercita pentru prima dată dreptul la vot, iar rezultatele oficiale vor fi anunţate în 23 mai.

Camera inferioară a Parlamentului Indian, denumită "Lok Sabha", are 545 de locuri, dintre care două nu sînt eligibile şi preşedintele ţării le poate oferi comunităţii engleze din India.