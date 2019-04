Alegeri în Australia și Algeria iar Brexit amînat pînă în toamnă

Premierul Australiei a anunţat joi cînd vor avea loc alegeri legislative

Premierul Australiei, Scott Morrison, a anunţat joi că pe data de 18 mai vor avea loc alegeri legislative, printre potenţialele teme majore ale scrutinului numărîndu-se schimbările climatice şi situaţia economică, informează site-ul postului BBC News.Cetăţenii australieni sînt aşteptaţi la urne pentru a decide dacă vor o continuare a guvernării conservatoare ori o administraţie laburistă condusă de Bill Shorten."[Alegerile] vor determina economia în care trăiesc australienii, nu doar pentru următorii trei ani, ci pentru următorul deceniu", a declarat şeful Guvernului de la Canberra."Trăim în cea mai bună ţară din lume, dar pentru a ne asigura viitorul, calea mai departe depinde de o economie puternică", a adăugat Morrison, al cincilea premier australian în ultimii ani.Liderii Uniunii Europene şi premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amînarea Brexit pînă pe data de 31 octombrie 2019, a anunţat Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European, care a fost marcat de divergenţe franco-germane.Pe lîngă amînarea Brexit pînă pe 31 octombrie, liderii europeni au stabilit o evaluare a situaţiei în luna iunie, pentru a determina dacă este cazul ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană chiar pe 30 iunie, data solicitată iniţial de premierul britanic Theresa May, informează surse diplomatice, citate de cotidianul The Guardian.Clauza privind posibilitatea producerii Brexit în iunie a fost introdusă pentru a atenua temerile preşedintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanţii că Marea Britanie va organiza în mod corespunzător alegerile europarlamentare din luna mai.Preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat miercuri că a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a felicitat pentru victoria obţinută în scrutinul legislativ, informează site-ul Ynetnews."Toată lumea spune că nu poate fi pace în Orientul Mijlociu, cu Israel şi palestinienii", a declarat Trump."Cred că avem o şansă. Cred că avem mai multe şanse acum ca Bibi a cîştigat", a adăugat liderul american, referindu-se la Netanyahu, care este poreclit Bibi."Este un aliat mare şi un prieten. Aş dori să îl felicit pentru o cursă bine gîndită", a completat Trump.În cursul campaniei electorale, premierul Netanyahu a scos în evidenţă că are o relaţie bună cu preşedintele SUA, Donald Trump, care a implementat o serie de schimbări considerate favorabile lui Netanyahu, inclusiv recunoaşterea oraşului Ierusalim drept capitală a Israelului.Algeria va organiza alegeri prezidenţiale pe 4 iulie, a anunţat miercuri seară Preşedinţia de la Alger, după săptămîni de proteste care au condus la demisia preşedintelui Abdelaziz Bouteflika, relatează site-ul agenţiei Reuters.Marţi, preşedintele interimar, Abdelkader Bensalah, anunţase organizarea scrutinului prezidenţial în cel mult 90 de zile.Şeful Statului Major al armatei algeriene, generalul Gaid Salah, a anunţat că susţine tranziţia politică şi a cerut organizarea de procese pentru acte de corupţie. "Armata va ţine cont de solicitările poporului. Justiţia şi-a recăpătat prerogativele şi poate lucra independent", a declarat Salah.Preşedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a demisionat recent, pe fondul presiunilor protestatarilor.