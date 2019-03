Al Bano: Ucraina trebuie să-şi ceară scuze

”Spun că eu aş atenta la securitatea naţională uraineană, dar sper că glumim?”. Al Bano comentează la postul radiofonic Radio2 decizia Ministerului ucrainean de Cultură de a-l trece pe ”lista neagră”, deoarece ar putea reprezenta o ameninţare pentru siguranţa naţională.

Se pare că decizia a fost luată din cauza poziţiilor pro-ruse ale lui Albano Carrisi, care s-a demonstrat a fi un mare admirator al Rusiei şi al lui Putin pentru care a susţinut mai multe spectacole. Primul a avut loc în 1986, cînd Putin era şeful KGB: ”A trecut pe la hotel, m-a găsit numai pe mine, mi-a strîns mîna şi m-a felicitat. Acesta este cel mai strîns contact pe care l-am avut cu el”, le-a povestit Al Bano jurnaliştilor de la Corriere della Sera. Cantautorul italian a mai avut alte 3 spectacole în faţa lui Putin şi după fiecare concert urma o petrecere, o strîngere de mînă ‘prezidenţială’ şi atît, transmite rador.ro.

Acum însă, celebrul cîntareţ, originar din Cellino San Marco, doreşte o explicaţie a excluderii sale din Ucraina, pentru că „eu nu am făcut nimic împotriva niciunei națiuni, cu atît mai puţin împotriva Ucrainei. Am cîntat şi pentru președintele lor și nu pot înțelege de unde porneşte această decizie”. Se pare că totul ar depinde de aprecierea pe care Al Bano o are faţă de Putin, sentiment pe care cîntărețul nu-l neagă, însă explică: ”Dacă mi se pune o întrebare am dreptul să răspund ceea ce gîndesc. Dar asta nu înseamnă că sînt împotriva Ucrainei”.

Chiar dacă pînă acum nu a reuşit să vorbească cu nimeni, Al Bano este hotărît să înţeleagă ce anume s-a întîmplat, deoarece: „N-am spus un singur cuvînt împotriva Ucrainei. În plus aștept şi scuze.“ Pe scurt, nu acceptă statutul de terorist, deoarece ”Eu mă consider un om al păcii”.