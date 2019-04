Administraţia Donald Trump ameninţă UE, Rusia a activat navele de atac iar Anglia se pregătește pentru un nou referendum

Administraţia Donald Trump ameninţă UE cu taxe vamale suplimentare ca răspuns la subvenţiile europene pentru Airbus

Administraţia Donald Trump ameninţă UE cu taxe vamale suplimentare pentru o serie de produse europene, inclusiv elicoptere de pasageri, unele categorii de brînzeturi, vinuri şi motociclete, ca răspuns la prejudiciile cauzate de subvenţiile europene acordate companiei Airbus, rivala firmei americane Boeing.Într-o acţiune legală iniţiată în urmă cu aproape 15 ani la Organizaţia Mondială a Comerţului, Statele Unite susţin că firma Airbus a primit de la UE cîteva miliarde de dolari sub formă de subvenţii ilegale, informează agenţia Bloomberg.În contrapartidă, şi Uniunea Europeană a iniţiat o acţiune legală, în urma căreia s-a stabilit că Boeing a primit în mod ilegal stimulente fiscale în valoare aproximativ 325 de milioane de dolari de la statul american.Rusia a dispus plasarea în misiune a navelor de atac şi a sistemelor de rachete de pe litoralul Mării Negre, din cauza exerciţiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfăşurat inclusiv în apele teritoriale ale României.Centrul pentru Reacţie Rapidă şi Posibile Urgenţe al Flotei militare ruse a Mării Negre a prezentat luni o serie de măsuri de monitorizare a navelor Alianţei Nord-Atlantice care participă la exerciţiul "Sea Shield 2019".Navele de recunoaştere, navele de atac şi sistemele de rachete de pe litoralul rus al Mării Negre au fost plasate în misiune, informează agenţia de presă Tass şi postul Russia Today.Exerciţiul naval "Sea Shield 2019" a început în sud-vestul Mării Negre, cu participarea unor nave şi avioane militare din SUA, Bulgaria, Grecia, Canada, Olanda, România şi Turcia. La manevre sînt prezenţi şi militari din Georgia şi Ucraina.Premierul Theresa May are în vedere să ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota dacă să se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului, în încercarea de a depăşi impasul în care se află discuţiile cu Partidul Laburist de opoziţie, potrivit unui articol apărut în ziarul the Telegraph, transmite marţi Reuters.Publicaţia britanică afirmă că Theresa May a discutat luni cu o parte din miniştrii cabinetului pe care îl conduce ideea de a supune acordul său unui vot de confirmare publică.De asemenea, ziarul consemnează şi faptul că şeful grupului parlamentar conservator este convins că guvernul se poate baza pe suficiente voturi de respingere a unei încercări de organizare a unui referendum.Preşedintele francez Emmanuel Macron va avea o întîlnire oficială cu prim-ministrul britanic Theresa May, marţi seară, la Paris, pentru a discuta despre Brexit, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale franceze, citaţi de Reuters.Prim-ministrul Theresa May va face o vizită oficială marţi şi în Berlin, pentru a discuta cu cancelarul german Angela Merkel, a anunţat luni un oficial guvernamental german.Întîlnirile cu cei doi lideri europeni vin după mai multe zile de discuţii între Theresa May şi Jeremy Corbyn, liderul opoziţiei din Marea Britanie, menite să ajute la depăşirea impasului în care se află Brexit.Negocierile dintre cei doi au loc în contextul în care ieşirea Marii Britanii din Blocul comunitar ar urma să aibă loc pe 12 aprilie, iar Guvernul May nu a reuşit să convingă Parlamentul să adopte un acord cu Uniunea Europeană în această privinţă.