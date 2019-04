Actorii principali din "Game of Thrones" au vorbit despre ultimul sezon

Kit Harington, însoţit de mai multe vedete din 'Game Of Thrones', a prezentat cea mai recentă ediţie a emisiunii 'Saturday Night Live' (SNL), cu doar cîteva zile înainte de premiera ultimului sezon al serialului.

Actorul britanic, interpretul lui Jon Snow în seria TV de succes, a fost acompaniat de Emilia Clarke, John Bradley şi Rose Leslie în monologul din deschiderea emisiunii, în care a refuzat să ofere detalii despre sfîrşitul seriei TV.„Ne poţi oferi măcar o idee generală despre cum se termină?”, a întrebat Emilia Clarke prezentă în public. Harington a răspuns că ea ar trebui să ştie acest lucru deoarece face parte din distribuţie.„Ei bine, da, dar am uitat. Adică, a trecut atît de mult timp de la ultimul sezon, plus că în multe dintre scene vorbesc cu un dragon, care este doar o minge de tenis pe stîlp verde. Habar nu am ce se întîmplă de fapt”, a spus ea.John Bradley s-a ridicat apoi din public şi a întrebat ce s-a întîmplat cu personajul său, Samwell Tarly. „Nu m-au lăsat să văd decît două pagini din scenariu. Personajul meu nu spune decît: 'Aaaa...'”, a afirmat el. Bradley a vrut apoi să ştie dacă după serial el şi Harington vor mai petrece timp împreună „ca prieteni buni”.Pete Davidson, membru al echipei SNL, costumat în Regele Nopţii, a întrebat la rîndul său dacă el şi Harington vor rămîne prieteni, la care actorul britanic a răspuns: „Nu am fost niciodată prieteni”.Soţia din viaţa de zi cu zi a lui Harington, Leslie, care o interpretează pe Ygritte în serial, a fost la rîndul său prezentă în emisiune. „Ce vom face de acum înainte pentru bani? Nu am economisit nimic şi mi-ai spus mereu: O, eu sînt Regele Nordului, putem comanda UberEats în fiecare noapte”.„Dragă, nu-ţi face griji, vom fi bine”, a răspuns Harington. „Eu îmi voi face bijuteriile, iar tu ai cîntecelele tale”, a adăugat el.Sezonul al optulea din ''Game Of Thrones'' va conţine şase episoade şi va reprezenta epilogul poveştii, la finalul căruia se va afla cine va stăpîni Westeros.