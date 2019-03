Acordul revizuit privind Brexit, respins. Reacția Theresei May

Parlamentul britanic a respins prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul susţinută de guvernul de la Londra.

Premierul Theresa May şi-a exprimat regretul faţă de rezultat și a precizat că e posibil să convoace un nou referendum pe tema Brexit.Acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May, a fost respins de Parlamentul britanic! Ce urmează acum? Pe planul politicii interne britanice, Reuters apreciază că sînt posibile inclusiv alegeri anticipate sau un nou referendum.May s-a adresat Camerei Comunelor imediat după votul de marţi şi şi-a exprimat regretul faţă de rezultat. Ea a afirmat că parlamentarii trebuie să decidă acum dacă vor să revoce Articolul 50 din Tratatul UE, referitor la retragerea unui stat membru, sau să convoace un nou referendum pe tema Brexit. În orice caz, a adăugat ea, Uniunea Europeană va dori să ştie ce intenţionează să facă britanicii în cazul unei amînări.Pentru acord – modificat faţă de versiunea din noiembrie anul trecut şi respins deja în ianuarie – au votat 242 de parlamentari, iar împotrivă 391.Înfrîngerea suferită de premierul Theresa May a fost categorică, deşi mai puţin severă decît cea de la începutul anului, cînd au fost doar 202 de voturi în favoarea acordului şi 432 împotrivă. În continuare, rămîne posibilă doar retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană pe 29 martie, fără un acord, sau amînarea datei pentru Brexit.Liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, a declarat că versiunea de Brexit fără acord este inacceptabilă şi că este timpul pentru alegeri anticipate. Negociatorul-şef pentru Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, a reacţionat imediat după aflarea rezultatelor, arătînd că impasul poate fi rezolvat numai în Regatul Unit.Camera Comunelor va ajunge să opteze între anularea deciziei de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană şi organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei la Blocul comunitar, a afirmat premierul Theresa May.