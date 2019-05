Acordul Brexit nu va fi renegociat, posturile pentru conducerea UE sînt împărțite, iar Rusia ameninţă Kosovo

Uniunea Europeană transmite din nou Marii Britanii că Acordul Brexit nu va fi renegociat

Uniunea Europeană nu va renegocia proiectul de Acord Brexit elaborat împreună cu Marea Britanie, a reiterat marţi seară, la summitul de la Bruxelles, Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.

La Bruxelles, se împart posturile pentru conducerea Uniunii Europene

"Este foarte clar că nu va exista o renegociere" a Acordului Brexit, a declarat Jean-Claude Juncker, conform site-ului Politico.eu. Cu puţin timp înainte de începerea summitului UE de la Bruxelles, premierul britanic Theresa May a declarat că problema Brexit va intra în sarcina succesorului său, care va trebui să accepte o poziţie "de compromis".

Liderii europeni se reunesc la Bruxelles pentru a analiza rezultatele alegerilor. Începe procesul de desemnare a șefilor principalelor instituții ale Uniunii: președinții Consiliului, Parlamentului și Comisiei Europene.

Rusia ameninţă Kosovo: 'Să înceteze provocările la adresa Serbiei'

Se negociază la sînge și nimeni nu e dispus să cedeze. Despre mersul discuțiilor de la Bruxelles, amănunte în corespondența de la Lucian Pîrvoiu.Emmanuel Macron pare să fie în acest moment liderul hotărît să instaleze în fruntea uneia dintre instituțiile europene un francez. Pentru aceasta, însă, va fi nevoie să își convingă colegii să renunțe la sistemul de Spitzenkandidat sau „candidat principal”, cursă în care s-au înscris, printre alții, socialistul Frans Timmermans, creștin-democratul Manfred Weber și liberala Margrethe Vestager.

Administraţia Vladimir Putin a somat, marţi după-amiază, liderii din Kosovo să înceteze "provocările" la adresa Serbiei, în contextul tensiunilor dintre Priştina şi Belgrad.

Kosovo "a provocat" Serbia. Incursiunea în nordul Kosovo "are rolul de a genera temeri în rîndul populaţiei non-albaneze şi de a prelua prin forţă controlul asupra acestor zone", a declarat Maria Zaharova, purtătorul de cuvînt al Ministerului rus de Externe, relatează agenţia Associated Press. Maria Zaharova a atras atenţia că incidentele de marţi afectează progresele înregistrate în eforturile de reconciliere dintre Belgrad şi Priştina. "Şefii străini trebuie să îi ţină sub control pe radicalii kosovari şi albanezi", a insistat oficialul rus.Poliţia din Kosovo susţine că a efectuat o operaţiune împotriva unor grupuri infracţionale din comuna Zubin Potok, situată în Kosovska Mitrovica, o zonă din nord populată în principal de etnici sîrbi. Cinci agenţi de poliţie kosovari şi şase civili de etnie sîrbă au fost răniţi în confruntări, iar zeci de etnici sîrbi au fost arestaţi. Printre persoanele arestate s-a numărat un cetăţean rus, membru al Misiunii ONU din Kosovo, care a fost ulterior eliberat.