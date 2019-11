Accidentul aviatic din Noua Zeelandă: Primele scuze, după 40 de ani

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a prezentat joi scuze în numele guvernului familiilor celor 257 de victime ale accidentului aviatic din 1979, cînd un zbor de agrement deasupra Antarcticii s-a încheiat tragic pe un versant al muntelui Erebus.

„După 40 de ani, din partea guvernului de astăzi, este timpul să ne cerem scuze pentru acţiunile unei companii aeriene care atunci se afla în proprietatea statului şi care au dus la pierderea aeronavei şi a celor dragi vouă”, a spus Ardern la o slujbă cu familiile victimelor, în Auckland.La eveniment a participat şi actuala preşedintă a companiei Air New Zealand, Therese Walsh.„Cer scuze în numele unei companii aeriene care acum 40 de ani a eşuat în obligaţia sa de a avea grijă de pasagerii şi personalul său. Cer scuze din partea companiei aeriene pentru felul în care au fost tratate după accident familiile celor care şi i-au pierdut pe cei dragi pe muntele Erebus”, a declarat Walsh.Este prima oară cînd guvernul şi Air New Zealand prezintă scuze familiilor care au avut de suferit în urma accidentului din 28 noiembrie 1979.Jacinda Ardern a subliniat că piloţii nu au fost responsabili pentru acea tragedie, „dar concluziile (finale ale anchetei) nu au fost acceptate atunci de guvernul neozeelandez, ceea ce a fost greşit, a provocat traume şi persecuţie care au venit să se adauge suferinţei oamenilor”.Un raport iniţial i-a învinuit pe piloţi pentru accident, dar o anchetă a Comisiei regale a stabilit în 1981 că principala cauză a fost decizia companiei aeriene de a reprograma traseul fără a-i înştiinţa pe piloţi.Tragedia zborului TE901, cel mai mare dezastru pe timp de pace care a afectat Noua Zeelandă, a fost un şoc pentru această ţară.Air New Zealand începuse de doi ani zborurile de agrement de 11 ore deasupra Antarcticii, care se dovediseră un mare succes.În ziua respectivă, în jurul prînzului, piloţii au coborît avionul la 610 metri pentru ca pasagerii să aibă o perspectivă mai bună asupra gheţii fără sfîrşit de la capătul lumii, fără a-şi da seama că fuseseră direcţionaţi pe un traseu diferit de cel din computerul de la bord şi că nu se află deasupra strîmtorii McMurdo, ci se apropie de vulcanul Erebus, care ajunge la 3794 metri.Soarta cursei a fost pecetluită de fenomenul de whiteout, aşa-zisul alb total, cînd perdeaua de lumină dintre zăpadă sau gheaţa de la sol şi nori creează iluzia clarităţii.Puţin înainte de ora 01.00, senzorii aeronavei au declanşat alerta, dar nu mai era timp pentru redresarea aparatului, care s-a izbit de munte, iar toţi cei 227 de pasageri şi 30 de membri ai echipajului au murit.Echipele de salvare au recuperat ulterior imagini surprinse de pasagerii care fotografiau sau filmau din cabină, unele chiar cu cîteva secunde înainte de prăbuşire.Căpitanul Andrew Ridling, liderul Asociaţiei piloţilor neozeelandezi, a declarat pentru BBC că în prezent nu s-ar putea repeta un asemenea accident cu o aeronavă modernă, datorită noilor echipamente şi sistemelor de navigaţie prin satelit.