A murit tatăl lui Michael Jackson

Joe Jackson, patriarhul familiei Jackson acuzat de cruzime şi abuzuri, a murit la vîrsta de 89 de ani din cauza unui cancer la pancreas.

Joe Jackson, tatăl a 11 copii, inclusiv a starurilor pop Michael Jackson şi Janet Jackson, a murit într-un spital din Las Vegas, unde era internat de mai multe săptămîni din cauza cancerului pancreatic în fază terminală, potrivit The Guardian.

Starea de sănătate a bărbatului a fost şubrezită şi de un accident vascular cerebral suferit în 2015, dar şi de mai multe atacuri de cord. Decesul lui Joe Jackson vine la doar două zile de la împlinirea a nouă ani de la moartea lui Michael Jackson, supranumit regele muzicii pop.

Unul dintre nepoţii lui Joe Jackson, Taj, a confirmat moartea acestuia şi s-a declarat dezgustat de comentariile făcute de persoane care nu l-au cunoscut niciodată pe bunicul lui, referindu-se la criticile aduse bătrînului privind abuzurile la care şi-a supus copiii. „Vă rog să nu mai înghiţiţi pe nemestecate tot ce vă serveşte media. Joe a fost iubit de întreaga noastră familie şi suferim foarte tare din cauza acestei pierderi“, a scris Taj Jackson, citat de BBC.

În anii 1960, Jackson şi-a antrenat strict copii să cînte şi să danseze. Patriarhul familiei Jackson a jucat un rol important în cariera de succes a trupei The Jackson 5, dar şi în a lui Michael şi Janet Jackson, care au ajuns legende ale muzicii pop. Cinci dintre fii lui – Jackie, Tito, Jermaine, Marlon şi Michael – au devenit Jackson 5, iar trei fete – LaToya, Rebbie şi Janet, cea mai celebră – şi-au lansat cariere solo sub atenta îndrumare a lui Joe Jackson.

Cu alte cuvinte, Joe Jackson a fost cel care le-a clădit succesul copiilor săi, însă unii l-au acuzat mai tîrziu că zelul său se transforma adeseori în abuz, dezvăluind că au fost agresaţi fizic de tatăl lor şi obligaţi să muncească pînă la epuizare. Bătrînul Jackson a recunoscut într-un final că obişnuia să-l altoiască pe Michael Jackson, care a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi artişti din lume, însă a susţinut că nu poate fi considerată bătaie în adevăratul sens al cuvîntului. „L-am lovit cu o curea, dar nu l-am bătut niciodată, cînd baţi pe cineva foloseşti un băţ“, declara Jackson pentru BBC în 2003.

Iniţial, Joe Jackson şi-a dorit să devină boxer, însă a renunţat pentru a cînta la chitară cu trupa de blues The Falcons, dar nu a reuşit să-şi construiască o carieră prea strălucită. În 1949, s-a căsătorit cu Katherine Scruse, fostă colegă de liceu alături de care a avut zece copii, şi s-a angajat la o fabrică de oţel. Jacksin a avut o relaţie extra-conjugală de peste un deceniu cu Cheryl Terrell, o secretară cu 20 de ani mai mică decît el, şi au avut împreună o fiică, Joh’Vonnie, al 11-lea copil al lui Joe Jackson care acum are 43 de ani. Totuşi, Joe Jackson a rămas căsătorit pînă la finalul vieţii cu Katherine, care acum are 88 de ani.